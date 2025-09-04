महिला वनडे विश्व कप 2025: भारतीय टीम में हुआ बड़ा बदलाव, यास्तिका भाटिया चोटिल होकर बाहर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज और महिला वनडे विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम में बड़ा बदलाव किया है। चोटिल यास्तिका भाटिया की जगह उमा चेत्री को मौका मिला है। यास्तिका को विशाखापट्टनम में आयोजित भारत के तैयारी शिविर के दौरान बाएं घुटने में चोट लगी थी। BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और टीम ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।
टीम
वनडे विश्व कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम
विश्व कप की टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, उमा चेत्री (विकेटकीपर) और स्नेह राणा। वनडे सीरीज की टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, उमा चेत्री (विकेटकीपर), और स्नेह राणा।
जानकारी
उमा के पास डेब्यू करने का मौका
उमा अब तक भारत के लिए कोई भी वनडे मुकाबला नहीं खेली हैं। उन्होंने अब तक 7 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 9.25 की औसत से 37 रन बनाने में सफल रही हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 24 रन रहा है।
विश्व कप
विश्व कप में ऐसा है भारतीय टीम का शेड्यूल
30 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका, बेंगलुरु 5 अक्टूबर: भारत बनाम पाकिस्तान, कोलंबो 9 अक्टूबर: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, विशाखापट्टनम 12 अक्टूबर: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टनम 19 अक्टूबर: भारत बनाम इंग्लैंड, इंदौर 23 अक्टूबर: भारत बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी 26 अक्टूबर: भारत बनाम बांग्लादेश, बेंगलुरु बता दें कि विश्व कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को 14, 17 और 20 सितंबर को भारत दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है।