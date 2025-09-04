भारतीय महिला टीम में बड़ा बदलाव हुआ है (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

महिला वनडे विश्व कप 2025: भारतीय टीम में हुआ बड़ा बदलाव, यास्तिका भाटिया चोटिल होकर बाहर

लेखन आदर्श कुमार 08:48 pm Sep 04, 202508:48 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज और महिला वनडे विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम में बड़ा बदलाव किया है। चोटिल यास्तिका भाटिया की जगह उमा चेत्री को मौका मिला है। यास्तिका को विशाखापट्टनम में आयोजित भारत के तैयारी शिविर के दौरान बाएं घुटने में चोट लगी थी। BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और टीम ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।