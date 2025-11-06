सुरेश रैना और शिखर धवन पर ED की कार्रवाई, 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की 

खबर

रैना के 6.64 करोड़ और धवन के 4.5 करोड़ रुपये की सम्पत्ति हुई जब्त

न्यूज-18 के मुताबिक, ED ने कहा कि जब्त की गई सम्पतियों में रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश हैं, जबकि धवन के नाम पर 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है। ED पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी है कि रैना और धवन को ऐप का प्रचार का भुगतान मिला था । PMLA के तहत यदि कोई व्यक्ति अपराध से अर्जित धन का लाभार्थी होता है तो वह व्यक्ति संदिग्ध होता है।