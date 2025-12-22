LOADING...
सलमान खान की नई पोस्ट ने खींचा लोगों का ध्यान

सलमान खान देने वाले हैं बड़ा तोहफा, नई पोस्ट ने अभी से उड़ाईं लाेगों की नींद

लेखन ज्योति सिंह
Dec 22, 2025
07:19 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। फिलहाल तो प्रशंसकों को उनके 60वें जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार है। दूसरी वजह फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' है। अटकलें हैं कि अभिनेता के जन्मदिन पर फिल्म का टीजर जारी हो सकता है जो प्रशंसकों के लिए बड़ा तोहफा साबित होगा। इन कयासों के बीच, सलमान ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिन्होंने आते ही हलचल मचा दी।

इच्छा

सलमान ने तस्वीरें साझा करते हुए जताई ये इच्छा

सलमान ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिसमें वह जिम में बैठे नजर आए हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने अपनी मांसपेशियों को दिखाया है, और कैप्शन दिया, 'काश, मैं 60 साल की उम्र में भी ऐसी ही दिखूं! बस 6 दिन बाद...' दरअसल, 27 दिसंबर को सलमान अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तस्वीरों ने आते ही लोगों का ध्यान खींचा लिया। प्रशंसक सलमान के लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीरें

रिलीज

'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज के बारे में

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि निर्माता 'बैटल ऑफ गलवान' का पहला टीजर जारी करने की योजना बना रहे हैं। सलमान का 60वां जन्मदिन इस योजना के लिए बिल्कुल सही दिन है। सूत्र ने यह भी बताया कि टीजर से पहले, निर्माता 25 या 26 दिसंबर को फिल्म का नया पोस्टर जारी करेंगे। 'बैटल ऑफ गलवान' जून, 2026 में रिलीज हो सकती है, लेकिन आधिकारिक बयान आना बाकी है। फिल्म में अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह भी नजर आएंगी।

