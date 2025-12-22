सलमान खान देने वाले हैं बड़ा तोहफा, नई पोस्ट ने अभी से उड़ाईं लाेगों की नींद

सलमान ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिसमें वह जिम में बैठे नजर आए हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने अपनी मांसपेशियों को दिखाया है, और कैप्शन दिया, 'काश, मैं 60 साल की उम्र में भी ऐसी ही दिखूं! बस 6 दिन बाद...' दरअसल, 27 दिसंबर को सलमान अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तस्वीरों ने आते ही लोगों का ध्यान खींचा लिया। प्रशंसक सलमान के लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

I wish i could look like this when i am 60! 6 days from now.. pic.twitter.com/PYXrqvvDWJ

रिलीज

'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज के बारे में

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि निर्माता 'बैटल ऑफ गलवान' का पहला टीजर जारी करने की योजना बना रहे हैं। सलमान का 60वां जन्मदिन इस योजना के लिए बिल्कुल सही दिन है। सूत्र ने यह भी बताया कि टीजर से पहले, निर्माता 25 या 26 दिसंबर को फिल्म का नया पोस्टर जारी करेंगे। 'बैटल ऑफ गलवान' जून, 2026 में रिलीज हो सकती है, लेकिन आधिकारिक बयान आना बाकी है। फिल्म में अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह भी नजर आएंगी।