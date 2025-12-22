संजय राउत ने राहुल गांधी से फोन पर बात की, BMC चुनाव साथ लड़ने की अपील

चुनाव

MNS के साथ आने से संशय में कांग्रेस

कांग्रेस ने पहले ही BMC चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी थी। हालांकि, अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ बातचीत कर रही है। कांग्रेस शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के साथ आने से भी असमंजस में है। इसको लेकर राऊत ने पहले बताया था कि कांग्रेस ने MNS को लेकर आपत्ति जताई है, लेकिन कांग्रेस को समझाया गया है कि भाजपा को हराने के लिए एकजुट होना जरूरी है।