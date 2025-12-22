संजय राउत ने राहुल गांधी से फोन पर बात की, BMC चुनाव साथ लड़ने की अपील
क्या है खबर?
शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर बात की है। उनकी बातचीत की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि राउत ने उनसे बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) चुनाव साथ लड़ने की अपील की है। ABP माझा के मुताबिक, शिवसेना चाहती है कि BMC चुनाव भी महाविकास अघाड़ी के साथ लड़ा जाए, ताकि भाजपा को टक्कर दी जा सके।
चुनाव
MNS के साथ आने से संशय में कांग्रेस
कांग्रेस ने पहले ही BMC चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी थी। हालांकि, अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ बातचीत कर रही है। कांग्रेस शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के साथ आने से भी असमंजस में है। इसको लेकर राऊत ने पहले बताया था कि कांग्रेस ने MNS को लेकर आपत्ति जताई है, लेकिन कांग्रेस को समझाया गया है कि भाजपा को हराने के लिए एकजुट होना जरूरी है।
चुनाव
15 जनवरी 2026 को होगा BMC चुनाव
BMC चुनाव के लिए नामांकन 23 दिसंबर, 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक होंगे। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 है। चुनाव चिन्हों का आवंटन 3 जनवरी को होगा और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 3 जनवरी आएगी। BMC की 227 सीटों समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और अगले दिन 16 जनवरी को परिणाम जारी होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र पंचायत के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।