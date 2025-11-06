न्यूजीलैंड ने दूसरे टी-20 में वेस्टइंडीज को हराया, सीरीज में हासिल की बराबरी
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 3 रन से हराते हुए सीरीज में फिलहाल 1-1 से बराबरी हासिल की। ईडन पार्क में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मार्क चैपमैन के अर्धशतक (78) की मदद से 207/5 का स्कोर बनाया। जवाब में कैरेबियाई टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 204/8 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोमांचक रहा मुकाबला
न्यूजीलैंड से डेवोन कॉनवे (16) और रचिन रविंद्र (11) जल्दी आउट हुए। इसके बाद टिम रॉबिन्सन (39) और चैपमैन (78) ने तेजी से बल्लेबाजी की। आखिरी ओवरों में डेरिल मिचेल (28*) और मिचेल सैंटनर (18*) ने टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जवाब में ब्रैंडन किंग शून्य पर आउट हुए। वहीं, एलिक एथानेज (33) और शाई होप (24) बड़ी पारी नहीं खेल सके। इनके बाद रोवमैन पॉवेल (45) और रोमारियो (34) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।
पारी
आखिरी गेंद पर चौका या छक्का नहीं लगा सके फोर्ड
एक समय वेस्टइंडीज ने 155 रन के स्कोर पर अपना 7वां विकेट खोया था। तब 19 गेंदों में वेस्टइंडीज को 53 रन की दरकार थी। ऐसे बल्लेबाजी के लिए आए मैथ्यू फोर्ड ने मैच को रोचक कर दिया। उन्होंने रोवमैन पॉवेल के साथ 17 गेंदों में 47 रन की साझेदारी की। वेस्टइंडीज को आखिरी गेंद पर 5 रन की दरकार थी और फोर्ड सिर्फ 1 रन ही बना सके। वह 13 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद रहे।
चैपमैन
जोरदार रही चैपमैन की पारी
चैपमैन ने सिर्फ 28 गेंदों का सामना किया और 78 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 278.57 की रही। इस खिलाड़ी ने केवल 19 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मिचेल के साथ केवल 18 गेंदों में 57 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, रचिन के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने 29 गेंदों में 48 रन जोड़े। टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का यह उनका 10वां अर्धशतक रहा।
गेंदबाजी
सैंटनर और ईश सोढ़ी ने लिए 3-3 विकेट
न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 31 रन देते हुए 3 विकेट हासिल किए। अनुभवी स्पिनर ईश सोढ़ी को भी 3 सफलताएं मिली। उन्होंने अपने 4 ओवर में 9.80 की इकॉनमी रेट के साथ 39 रन दिए। जेकब डफी ने 4 ओवर में 21 रन देते हुए 1 विकेट लिया। उन्होंने 1 ओवर मेडन भी किया। जकारी फाउलकेस ने 2 सफलताएं हासिल की।