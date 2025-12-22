'दृश्यम 3' ही नहीं, अजय देवगन की इन फिल्मों के 'सीक्वल' का भी लोगों को इंतजार

साल 2025 में, अजय देवगन को 'रेड 2', 'सन ऑफ सरदार 2' और 'दे दे प्यार दे 2' जैसी सीक्वल फिल्मों में देखा गया। अब उनकी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी फिल्म 'दृश्यम' के तीसरे पार्ट का ऐलान भी कर दिया गया है। ' दृश्यम 3 ' 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय को "विजय सलगांवकर" के किरदार में दोबारा देखने के लिए प्रशंसक भी उत्साहित हैं। हालांकि अभिनेता की अन्य सीक्वल फिल्मों का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

#1 'धमाल 4' फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म 'धमाल 3' में, अजय को दमदार किरदार में देखा गया था। फिल्म की अगली किस्त 'धमाल 4' में भी अभिनेता नजर आएंगे जिसकी शूटिंग भी उन्होंने पूरी कर ली है। उनके अलावा, 'धमाल 4' में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, ईशा गुप्ता, अंजलि आनंद और संजीदा शेख जैसे सितारे नजर आएंगे। यह फिल्म ईद, 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है।

#2 'गोलमाल 5' रोहित शेट्‌टी की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'गोलमाल 5' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जाहिर है कि इस कॉमेडी फिल्म की पहली किस्त से, अजय और रोहित की जोड़ी साथ में बनी हुई है। फिल्म की शूटिंग 2026 से शुरू होने शुरू होने की उम्मीद है। खबर यह भी है कि 5वीं किस्त में करीना कपूर और सारा अली खान भी नजर आ सकती हैं। इस फ्रैंचाइजी की पिछली 4 किस्तों को लोगों ने खूब पसंद किया है।

