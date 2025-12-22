IPL 2026: केएल राहुल बन सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान- रिपोर्ट

LOADING...
केएल राहुल को कप्तान बना सकती है दिल्ली कैपिटल्स (तस्वीर: एक्स/@IPL)

लेखन भारत शर्मा
Dec 22, 2025
07:24 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए नीलामी हो चुकी है और अब सभी टीमें तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खेमे से बड़ी खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रेंचाइजी ने स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को कप्तानी से हटाने का मन बना लिया है और उनकी जगह दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल को नया कप्तान बनाने का फैसला किया है। हालांकि, इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है।

कप्तानी

अक्षर ने IPL 2025 में की थी DC की कप्तानी

IPL 2025 में अक्षर DC के कप्तान थे, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम बेहतर शुरुआत के बाद भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। टीम ने 14 मैचों में से 7 मैच जीते और 6 में हार (बेनतीजा-1) झेलते हुए 5वें स्थान के साथ सफर समाप्त किया था। ऐसे में टीम प्रबंधन ने इस बार नेतृत्व परिवर्तन का विचार करते हुए राहुल को कप्तान सौंपने का निर्णय किया है। अक्षर अभी भी टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बने रहेंगे।

योजना

राहुल को कप्तान बनाने के पीछे क्या है कारण?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और उन्हें पंजाब किंग्स (PBKS) के अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के साथ कप्तानी का अनुभव रहा है। फ्रेंचाइजी उन्हें लीडरशिप ग्रुप का प्रमुख बनाकर टीम को नई ऊर्जा देना चाहती है। टीम का मानना है कि राहुल अपने अनुभव से टीम को बेहतर परिणाम दिला सकते हैं। हालांकि, अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राहुल का नाम सबसे आगे चल रहा है।

करियर

कैसा रहा है राहुल का IPL करियर?

राहुल ने साल 2013 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 145 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 136 पारियों में 46.21 की औसत से 5,222 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 5 शतक और 41 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 134* रन का रहा है। उन्होंने विकेट के पीछे भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 66 शिकार किए हैं, जिनमें 59 कैच और 7 स्टम्प शामिल हैं।

