केएल राहुल को कप्तान बना सकती है दिल्ली कैपिटल्स (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: केएल राहुल बन सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान- रिपोर्ट

लेखन भारत शर्मा 07:24 pm Dec 22, 202507:24 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए नीलामी हो चुकी है और अब सभी टीमें तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खेमे से बड़ी खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रेंचाइजी ने स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को कप्तानी से हटाने का मन बना लिया है और उनकी जगह दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल को नया कप्तान बनाने का फैसला किया है। हालांकि, इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है।