शिखर धवन को ED ने भेजा समन, सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा हुआ है ये मामला

शिखर धवन को ED ने भेजा समन, सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा हुआ है ये मामला
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन की परेशानी बढ़ सकती हैं। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धवन को एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में तलब किया है। ऐसी खबर है कि संबंधित अधिकारियों ने धवन को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया है, क्योंकि यह पता चला है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का प्रचार किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
जांच
रैना और हरभजन भी आ चुके हैं जांच के घेरे में
यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, जब ED ने भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में पूछताछ की है। हाल ही में सुरेश रैना से भी पूछताछ की गई थी। पिछले साल से कई बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्म सितारे और क्रिकेटर इन अवैध प्लेटफॉर्म्स को कथित तौर पर बढ़ावा देने के आरोप में जांच के घेरे में आए हैं। इस सूची में विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, हरभजन सिंह भी शामिल हैं।
मामला
1xBet नामक एक ऐप से जुड़ा है धवन का मामला
ED का मानना है कि धवन कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया, "धवन को 1xBet नामक एक ऐप से जुड़े अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को एजेंसी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। उनके पेश होने के बाद ED धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत उनके बयान दर्ज कर सकता है।"
बयान
रैना से भी की गई थी पूछताछ
पिछले महीने ED ने रैना को तलब किया था और PMLA के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया था। एक सूत्र ने बताया कि पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने रैना से सट्टेबाजी ऐप के मालिकों से कैसे संपर्क किया, उन्हें पैसे कैसे दिए गए, उन्होंने टैक्स कहां चुकाया? और कई पैसों के लेन-देन के बारे में पूछा। ऐसी भी खबर है कि रैना से 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी।
करियर
शानदार रहा था धवन का अंतरराष्ट्रीय करियर
धवन ने अगस्त 2024 में संन्यास लिया था। उन्होंने 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। टेस्ट में उन्होंने 40.61 की औसत से 2,315 रन बनाए, जिसमें 7 शतक शामिल थे। वनडे में उन्होंने 167 मैच में 17 शतक और 39 अर्धशतक के साथ 6,793 रन बनाए थे। उनकी औसत 44.11 की रही है। टी-20 में उनके नाम 68 मैच में 27.92 की औसत से 1,759 रन हैं।