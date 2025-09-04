शिखर धवन को ED ने भेजा समन, सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा हुआ है ये मामला

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन की परेशानी बढ़ सकती हैं। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धवन को एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में तलब किया है। ऐसी खबर है कि संबंधित अधिकारियों ने धवन को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया है, क्योंकि यह पता चला है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का प्रचार किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

जांच रैना और हरभजन भी आ चुके हैं जांच के घेरे में यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, जब ED ने भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में पूछताछ की है। हाल ही में सुरेश रैना से भी पूछताछ की गई थी। पिछले साल से कई बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्म सितारे और क्रिकेटर इन अवैध प्लेटफॉर्म्स को कथित तौर पर बढ़ावा देने के आरोप में जांच के घेरे में आए हैं। इस सूची में विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, हरभजन सिंह भी शामिल हैं।

मामला 1xBet नामक एक ऐप से जुड़ा है धवन का मामला ED का मानना ​​है कि धवन कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया, "धवन को 1xBet नामक एक ऐप से जुड़े अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को एजेंसी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। उनके पेश होने के बाद ED धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत उनके बयान दर्ज कर सकता है।"

बयान रैना से भी की गई थी पूछताछ पिछले महीने ED ने रैना को तलब किया था और PMLA के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया था। एक सूत्र ने बताया कि पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने रैना से सट्टेबाजी ऐप के मालिकों से कैसे संपर्क किया, उन्हें पैसे कैसे दिए गए, उन्होंने टैक्स कहां चुकाया? और कई पैसों के लेन-देन के बारे में पूछा। ऐसी भी खबर है कि रैना से 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी।