टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने सर्वाधिक 50+ रन के स्कोर किए 

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान लिटन दास ने नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बीते बुधवार (3 सितंबर) को हुए मैच के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, वह बांग्लादेश की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक 50+ रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने डच टीम के विरुद्ध 73 रन की पारी खेली। हालांकि, मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इस बीच सर्वाधिक 50+ रन के स्कोर बनाने वाले बांग्लादेशी बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 लिटन दास (14) लिटन ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक कोई शतक नहीं लगाया है। उन्होंने 83 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 14 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। अब तक उन्होंने 108 पारियों में 23.66 की औसत और 126.46 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,400 से ज्यादा रन बनाए। बता दें कि लिटन ने 2015 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।

#2 शाकिब अल हसन (13) बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 129 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 127 पारियों में 23.19 की औसत और 121.18 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,500 से अधिक रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 13 अर्धशतक लगाए। वह कोई शतक नहीं लगा सके और 84 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। शाकिब अब तक 17 पारियों में नाबाद भी रहे हैं।

#3 महमूदुल्लाह (8) महमूदुल्लाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने 141 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 130 पारियों में 23.50 की औसत और 117.38 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,444 रन बनाए। दाएं हाथ के इस पूर्व बल्लेबाज ने 64* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 8 अर्धशतक लगाए। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 184 चौके और 77 छक्के लगाए थे। वह 5 पारियों में खाता भी नहीं खोल सके थे।