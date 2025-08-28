दलीप ट्रॉफी 2025: रजत पाटीदार ने जड़ा प्रथम श्रेणी करियर का 14वां शतक, जानिए उनके आंकड़े 

प्रतिष्ठीत घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी का आगाज 28 अगस्त (गुरुवार) को हुआ। सेंट्रल जोन और नॉर्थ जोन के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले के पहले दिन सेंट्रल जोन के कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार शतकीय पारी (125) खेली। ये उनके प्रथम श्रेणी करियर का 14वां शतक रहा। इस स्टार खिलाड़ी ने सिर्फ 80 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी कैसी रही रजत की पारी? सेंट्रल जोन को पहला झटका 4 रन पर लग गया था। इसके बाद दानिश मालेवर और आर्यन जुयाल (60) ने पारी संभाली। आर्यन के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद रजत बल्लेबाजी करने आए। इसके बाद रजत और दानिश के बीच 171 रन की साझेदारी हुई। रजत ने पहली गेंद से आक्रामक बल्लेबाजी की और 96 गेंदों का सामना करते हुए 125 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 21 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 130.20 की रही।

करियर रजत के प्रथम श्रेणी करियर पर एक नजर रजत ने 69 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं और इसकी 117 पारियों में 4,863 रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 43 से ज्यााद की औसत से बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से 14 शतक के अलावा 24 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 196 रन है। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 64 मुकाबलों की 63 पारियों में 37.47 की औसत से 2,211 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 13 अर्धशतक निकले हैं।

टेस्ट भारत के लिए 3 टेस्ट मैच खेले हैं रजत रजत ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2024 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। वह अब तक भारतीय टीम के लिए 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। हालांकि, इस खिलाड़ी का प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए बेहद खराब रहा है। उन्होंने 6 पारियों में 10.50 के बेहद खराब औसत के साथ केवल 63 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर सिर्फ 32 रन रहा है। रजत भारत के लिए वनडे और टी-20 मुकाबला अब तक नहीं खेले हैं।