बेंगलुरु भगदड़ की घटना पर 3 महीने बाद RCB ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना पर लंबी चुप्पी तोड़ते हुए भावुक संदेश जारी किया है। 4 जून को हुई इस दर्दनाक घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक घायल हुए थे, जिससे टीम का खिताबी जश्न भी मायूस हो गया था। RCB ने अपने संदेश में प्रशंसकों के प्रति संवेदना जताई और साथ ही "RCB Cares" नामक पहल की शुरुआत की है।
मामला
क्या था पूरा मामला?
RCB ने पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की ट्रॉफी जीती थी। हालांकि, 24 घंटे के अंदर ये खुशी मातम में बदल गई। 4 जून दोपहर करीब 3:25 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान भगदड़ हुई। यह कार्यक्रम उसी दिन आयोजित हुआ था जब विधान सभा में भी जीत का सरकारी आयोजन हो रहा था, जो स्टेडियम से महज 1 किलोमीटर दूर था। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा घायल हुए।
आलोचना
RCB ने क्या कहा?
घटना के बाद देरी से प्रतिक्रिया को लेकर RCB को आलोचना हुई। अब करीब 3 महीने बाद फ्रेंचाइजी ने भगदड़ से हुए दर्द और क्षति को स्वीकार किया है। उसने सोशल मीडिया पर लिखा, "करीब 3 महीने से हमने यहां कुछ पोस्ट नहीं किया। हमारी चुप्पी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शोक थी।" इस त्रासदी पर उन्होंने लिखा, "उस दिन ने हमारे दिल तोड़ दिए थे और तब से चली आ रही हमारी चुप्पी उसी दर्द को संभालने का तरीका रही है।"
RCB
लोगों की देखभाल करने के लिए आगे आई RCB
RCB ने आगे स्पष्ट किया कि उनकी चुप्पी शोक मनाने, सुनने और सीखने का एक दौर थी। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने "RCB Cares" की शुरुआत की है जो प्रशंसकों और समुदाय के सहयोग से सार्थक कदम उठाने का एक मंच है। टीम ने आगे कहा, 'आज हम यहां जश्न मनाने नहीं बल्कि देखभाल और साथ खड़े होने के लिए लौटे हैं। हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और कर्नाटक का गर्व बने रहना चाहते हैं।'
रुपये
मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये
घटना के तुरंत बाद RCB ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की थी। जुलाई में कर्नाटक कैबिनेट ने भगदड़ पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। आयोग ने RCB, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA), इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट और बेंगलुरु पुलिस अधिकारियों को गंभीर लापरवाही और कर्तव्य में चूक का जिम्मेदार ठहराया। एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को 2025 महिला वनडे विश्व कप के आयोजन स्थलों से बाहर कर दिया गया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें RCB का बयान
Dear 12th Man Army, this is our heartfelt letter to you!— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) August 28, 2025
𝗜𝘁’𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝘀 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝘄𝗲 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗵𝗲𝗿𝗲.
The Silence wasn’t Absence. It was Grief.
This space was once filled with energy, memories and moments that you… pic.twitter.com/g0lOXAuYbd