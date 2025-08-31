दलीप ट्रॉफी 2025: आयुष बदोनी के दोहरे शतक से सेमीफाइनल में पहुंचा नॉर्थ जोन, जानिए आंकड़े

दलीप ट्रॉफी 2025 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन के बल्लेबाज आयुष बदोनी ने ईस्ट जोन के खिलाफ दूसरी पारी में शानदार दोहरा शतक (204*) जड़ा। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का दूसरा दोहरा शतक रहा है, जिसे उन्होंने 222 गेंदों में पूरा किया। नॉर्थ जोन ने मैच में 833 रन की बढ़त लेकर पारी घोषित की। इसके बाद मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। पहली पारी की बढ़त से नॉर्थ जोन ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।

बल्लेबाजी कैसी रही बदोनी की पारी और साझेदारी? नॉर्थ जोन को दूसरी पारी में 294 रन के स्कोर पर यश ढुल (133) के रूप में दूसरा झटका लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी पर आए बदोनी ने कप्तान अंकित कुमार (198) के साथ शतक पूरा करते हुए 150 रनों की अहम साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने निशांत सिंधू (68) के साथ चौथे विकेट के लिए 157 रन की और साझेदारी निभाई। बदोनी अपनी पारी में 223 गेंदों में 13 चौके और 3 छक्कों से 204 रन बनाकर नाबाद रहे।

फॉर्म बदोनी ने पहली पारी में भी खेली थी अर्धशतकीय पारी बदोनी ने मैच की पहली पारी में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (63) खेली थी। वह पारी में दूसरे सर्वोच्च स्कोर वाले बल्लेबाज रहे थे। वह पारी में 60 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 63 रन बनाकर आउट हुए थे। उनसे अधिक रन केवल विकेटकीपर बल्लेबाज कन्हैया वधावन (76) ने बनाए थे। हालांकि, दूसरी पारी में बदोनी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक रन अपने नाम किए।

जानकारी बदाेनी ने किया दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यह बदोनी के प्रथम श्रेणी करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 205 रन का रहा था। इसी तरह वह प्रथम श्रेणी करियर में गेंदबाजी करते हुए 15 विकेट भी चटका चुके हैं।

सफलता नॉर्थ जोन ने इस तरह बनाई सेमीफाइनल में जगह नॉर्थ जोन ने पहली पारी में बदोनी और वधावन की पारियों से 405 रन बनाए थे। ईस्ट जोन से मनीषी ने सर्वाधिक 6 विकेट चटकाए थे। ईस्ट जोन की पहली पारी 230 रन पर सिमट गई थी। आकिब नबी ने 5 विकेट झटके थे। नॉर्थ जोन ने दूसरी पारी 658/4 पर घोषित कर ईस्ट जोन को 834 रन का असंभव लक्ष्य दिया। इसके बाद समय की कमी को देखते हुए मैच रैफरी ने मुकाबला ड्रॉ घोषित कर दिया।