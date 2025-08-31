टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष स्थान पर भारतीय का कब्जा

टी-20 क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रारूप में काफी सीरीज होने लगी है। इस प्रारूप में कम समय में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, चौकों और छक्कों की झड़ी भी देखने को मिल जाती है। कई टीमों के कप्तान भी इस प्रारूप में अपनी दमदार बल्लेबाजी से दर्शकों का मन मोहते आए हैं। आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 रोहित शर्मा - 105 छक्के टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। उन्होंने अपने करियर में 62 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए कुल 105 छक्के लगाए थे। इस दौरान उन्होंने 34.01 की औसत और 149.79 की दमदार स्ट्राइक रेट से 1,905 रन भी बनाए थे। इसमें 3 शतक और 13 अर्धशतक शामिल रहे। उन्होंने अपने पूरे करियर में 159 मैचों में 205 छक्के लगाए थे।

#2 मुहम्मद वसीम - 104 छक्के इस सूची में UAE क्रिकेट टीम के कप्तान मुहम्मद वसीम अब दूसरे पायदान पर पहुंच गए और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने से केवल 2 छक्के पीछे हैं। उन्होंने 53 मैचों में टीम की कप्तानी करते हुए 104 छक्के जड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 36.53 की औसत और 161.69 की स्ट्राइक रेट से 1,790 रन भी बनाए हैं। इसमें 1 शतक और 15 अर्धशतक शामिल है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 79 मैचों में 170 छक्के अपने नाम किए हैं।

#3 इयोन मोर्गन - 86 छक्के इस सूची में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 72 मैचों में टीम की कप्तानी करते हुए 86 छक्के जड़े थे। उस दौरान उन्होंने 27.70 की औसत और 140.30 की स्ट्राइक रेट से 1,469 रन भी बनाए थे। इसमें 9 अर्धशतक शामिल रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 91 रन का रहा था। उन्होंने अपने पूरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 115 मैचों की 107 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 120 छक्के लगाए थे।