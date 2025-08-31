दलीप ट्रॉफी 2025: अंकित कुमार ने खेली प्रथम श्रेणी करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी, जानिए आंकड़े

दलीप ट्रॉफी 2025 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में में नॉर्थ जोन के कप्तान अंकित कुमार ने दूसरी पारी ईस्ट जोन के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने प्रथम श्रेणी करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी (198) खेली। बेंगलुरु में चल रहे मुकाबले में अंकित दुर्भाग्यशाली रहे और महज 2 रन से अपना पहला दोहरा शतक पूरा करने से चूक गए। हालांकि, उनकी इस पारी से टीम का सेमीफाइनल में स्थान लगभग पक्का हो गया है। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही अंकित की पारी और साझेदारी? नॉर्थ जोन को अपनी दूसरी पारी में 54 के स्कोर पर पहला झटका लगा था। इसके बाद अंकित ने साथी शतकवीर यश ढुल (133) के साथ दूसरे विकेट के लिए 240 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। ढुल के आउट होने के बाद अंकित ने आयुष बदोनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी निभाई। अंकित पारी में 321 गेंदों में 19 चौके और 1 छक्के से 198 रन बनाकर आउट हुए।

जानकारी अंकित के करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी यह अंकित के प्रथम श्रेणी करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी रही है। इससे पहले उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ स्कोर 174 रन था। बता दें कि अंकित के लिए रणजी ट्रॉफी 2024-25 सत्र शानदार रहा था। उसमें उन्होंने 44.15 की औसत से 574 रन बनाए थे।

उपलब्धि अंकित ने लगातार तीन मैचों में शतक जड़े अंकित का यह प्रथम श्रेणी में लगातार 3 मैचों में तीसरा शतक रहा है। हरियाणा के इस बल्लेबाज ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी में अपनी पिछली 3 पारियों में क्रमशः 136, 11 और 118 रन बनाए थे। कुल मिलाकर, यह उनका छठा प्रथम श्रेणी शतक था। इस सलामी बल्लेबाज ने 37 मैचों में 38 से ज्यादा की औसत (10 अर्धशतक) के साथ 2,379 रन बनाए हैं। गौरतलब है कि वह मैच की पहली पारी में 30 रन बनाकर आउट हुए थे।

मैच मैच में अब तक क्या-क्या हुआ? मैच के दूसरे दिन नॉर्थ जोन की पहली पारी 405 पर खत्म हो गई थी। आयुष बदोनी (63) और कन्हैया वधावन (76) की पारी खेली थी। ईस्ट जोन से मनीषी ने सर्वाधिक 6 विकेट चटकाए थे। जवाब में ईस्ट जोन ने पहली पारी 230 रन पर सिमट गई। नॉर्थ जोन से आकिब नबी ने 5 विकेट अपने नाम किए। नॉर्थ जोन ने दूसरी पारी में अंकित के दोहरे शतक से अपनी बढ़त 600 रन के पार पहुंचा दी है।