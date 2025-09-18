ध्रुव जुरेल ने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में जड़ा शतक, जानिए उनके आंकड़े 

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे अनौपचारिक टेस्ट मैच में इंडिया-A के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने शानदार शतकीय पारी खेली है। ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ मुकाबले के तीसरे दिन उनके बल्ले से शतक निकला। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जुरेल के बल्ले से निकला यह सिर्फ दूसरा शतक है। वहीं, टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर बड़ी पारी नहीं खेल पाए और सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में आइए जुरेल की पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही जुरेल की पारी और साझेदारी तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक जुरेल ने 132 गेंदों का सामना करते हुए 113* रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 85.60 की रही। इस खिलाड़ी ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर 247 गेंदों में 181* रन की साझेदारी निभाई। पडिक्कल 178 गेंदों में 86 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके बल्ले से अब तक 8 चौके निकले हैं। चौथे दिन पडिक्कल के से भी शतक की उम्मीद होगी।

करियर जुरेल के प्रथम श्रेणी करियर पर एक नजर जुरेल ने 2022 में प्रथम श्रेणी करियर का आगाज किया था। वह अब तक 25 मैच की 36 पारियों में 45 से ज्यादा की औसत और 57 की स्ट्राइक रेट से 1,500 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उन्होंने 12 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 249 रन रहा है। इसी तरह वह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 5 टेस्ट की 8 पारियों में 1 अर्धशतक की मदद से 255 रन भी बना चुके हैं।

जानकारी जुरेल को हो गया था डेंगू दलीप ट्रॉफी 2025 के दौरान जुरेल सेंट्रल जोन के कप्तान थे, लेकिन उन्हें बीच टूर्नामेंट में ही डेंगू हो गया था। इसके बाद उन्हें टूर्नमेंट से बाहर होना पड़ा था। उस टूर्नामेंट के बाद जुरेल पहला मुकाबला खेल रहे हैं।