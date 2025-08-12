फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज को पहनाई हीरे की अंगूठी, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

कीमत

जानिए अंगूठी की कीमत

रोनाल्डो ने जॉर्जिना को डायमंड की बेहद खूबसूरत अंगूठी पहनाई है, जिसकी कीमत 17.4 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह अंगूठी 5 सेंटीमीटर लंबी है, जिसमें बीच में ओवल-शेप का हीरा लगा है और दोनों ओर छोटे-छोटे 2 हीरे जड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क के मशहूर ज्वैलर ब्रियोनी रेमंड के मुताबिक, मुख्य ओवल हीरा 25 से 30 कैरेट का हो सकता है, वहीं छोटे हीरे 1-1 कैरेट के हैं। अब प्रशंसक रोनाल्डो-जॉर्जिना की शादी का इंतजार कर रहे हैं।