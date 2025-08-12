फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज को पहनाई हीरे की अंगूठी, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
क्या है खबर?
फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने जानी-मानी मॉडल, उद्यमी और सोशल मीडिया हस्ती जॉर्जिना रोड्रिगेज से सगाई कर ली है। जॉर्जिना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह अपनी अंगूठी को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'हां, मैं तैयार हूं। इस जिंदगी में और अपनी सभी जिंदगियों में।'
कीमत
जानिए अंगूठी की कीमत
रोनाल्डो ने जॉर्जिना को डायमंड की बेहद खूबसूरत अंगूठी पहनाई है, जिसकी कीमत 17.4 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह अंगूठी 5 सेंटीमीटर लंबी है, जिसमें बीच में ओवल-शेप का हीरा लगा है और दोनों ओर छोटे-छोटे 2 हीरे जड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क के मशहूर ज्वैलर ब्रियोनी रेमंड के मुताबिक, मुख्य ओवल हीरा 25 से 30 कैरेट का हो सकता है, वहीं छोटे हीरे 1-1 कैरेट के हैं। अब प्रशंसक रोनाल्डो-जॉर्जिना की शादी का इंतजार कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीर
CRISTIANO RONALDO IS GETTING MARRIED pic.twitter.com/uJM0eWfvla— Janty (@CFC_Janty) August 11, 2025