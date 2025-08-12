एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी ने डिजिटल व्यूरशिप में रचा इतिहास, बनी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टेस्ट सीरीज

हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई थी। इस रोमांचक एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज ने डिजिटल व्यूरशिप के मामले में इतिहास रच दिया। दरअसल, यह सीरीज किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा लोगों द्वारा देखी गई टेस्ट सीरीज बन गई है। इसे 17 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने जियो-हॉटस्टार पर देखा। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिकॉर्ड ओवल टेस्ट के आखिरी दिन भी रिकॉर्ड दर्शकों ने देखा एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 ने न केवल दर्शकों के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि मैच देखने के समय का भी एक नया मानक स्थापित किया। पूरी सीरीज को जियो-हॉटस्टार पर 65 अरब मिनट का आश्चर्यजनक समय मिला। ओवल में खेले गए सीरीज के 5वें टेस्ट मैच के आखिरी दिन ही 1.3 करोड़ दर्शकों ने इसे देखा, जिसने ऑनलाइन टेस्ट मैच स्ट्रीमिंग का एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है।

बयान एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में कई नए रिकॉर्ड बने- सिद्धार्थ शर्मा जियो-हॉटस्टार के स्पोर्ट्स कंटेंट हेड सिद्धार्थ शर्मा ने इस उपलब्धि के बारे में जानकारी दी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उन्होंने कहा, "भारत-इंग्लैंड सीरीज को लोगों ने इतना पसंद किया कि टेस्ट क्रिकेट का हर पल रोमांचक लगा। 17 करोड़ से ज्यादा लोग इसे देख रहे थे और नए रिकॉर्ड बने। ये शानदार क्रिकेट के साथ-साथ हमारी कोशिश से भी संभव हुआ, जिससे दर्शकों को मजेदार कहानी और शानदार अनुभव मिले।"

कवरेज सीरीज के दौरान 'फॉलो द ब्लूज' को भी मिला लोगों का प्यार लाइव मैच कवरेज के साथ, जियोस्टार ने 'फॉलो द ब्लूज' के जरिए प्रशंसकों को सीरीज के पर्दे के पीछे की झलक भी दिखाई। इसमें ट्रेनिंग सत्र और मैच की कहानियां शामिल थीं। इस प्लेटफॉर्म पर "व्हेन इंडिया चैलेंज्ड द क्राउन" शीर्षक से एक विशेष खंड भी दिखाया गया, जिसमें इंग्लैंड में भारत की टेस्ट विरासत पर प्रकाश डाला गया था। बता दें कि अब जियोस्टार में 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप की कवरेज होगी।