चेतेश्वर पुजारा रणजी ट्रॉफी के अगले संस्करण के लिए रहेंगे उपलब्ध
क्या है खबर?
दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा रणजी ट्रॉफी के अगले संस्करण में खेलते हुए दिखेंगे। ऐसी खबर है कि उन्होंने सौराष्ट्र क्रिकेट टीम की ओर से ही अगले संस्करण में खेलने के लिए खुद को उपलब्ध रखा है। बता दें कि मुंबई क्रिकेट टीम के अजिंक्य रहाणे भी घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे। रहाणे ने कप्तान छोड़ते हुए कहा कि वह मुंबई की ओर से बतौर बल्लेबाज अपना योगदान देंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की पुष्टि
सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (SCA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुजारा की उपलब्धता की पुष्टि की। SCA के एक अधिकारी ने क्रिकबज को बताया, "उन्होंने (पुजारा ने) आगामी रणजी सीजन में खेलने के संकेत दिए हैं। यह निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छी खबर है क्योंकि उनका अनुभव टीम के लिए बहुत फायदेमंद होगा।" हाल ही में वेस्ट जोन के चयनकर्ताओं ने पुजारा को दलीप ट्रॉफी की टीम में नहीं चुना था।
रणजी ट्रॉफी
रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में पुजारा ने बनाए थे 402 रन
पुजारा ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 सीजन में 7 मैचों में 40.20 की औसत से 402 रन बनाए थे, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। पुजारा के नाम अब प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 18 दोहरे शतक हैं। उन्होंने 278 प्रथम श्रेणी मैचों में 51.82 की उम्दा औसत से 21,301 रन बनाए हैं। उनके नाम रिकॉर्ड 66 शतक और 81 अर्धशतक भी शामिल हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 352 रन है।
रहाणे
रहाणे ने मुंबई की कप्तानी छोड़ी
रहाणे ने गुरुवार (21 अगस्त) को सोशल मीडिया पर ये ऐलान किया कि वह घरेलू सीजन में मुंबई की कप्तानी नहीं करेंगे और बतौर बल्लेबाज ही टीम में अपना योगदान देना जारी रखेंगे। रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता था। रहाणे की ही कप्तानी में मुंबई ने 2024-25 में ईरानी कप का फाइनल जीता था। रहाणे के नेतृत्व में ही 2024-25 रणजी सीजन में मुंबई की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई थी।
टेस्ट
2023 से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं रहाणे और पुजारा
पुजारा और रहाणे ने भारत के लिए आखिरी बार 2023 में टेस्ट मैच खेला था। पुजारा ने 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में भारत की टेस्ट सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, 2023 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। इसी तरह रहाणे ने 2020-21 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत को यादगार जीत दिलाई थी, लेकिन 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के बाद उन्हें भी बाहर कर दिया गया था।