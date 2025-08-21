अजिंक्य रहाणे ने मुंबई क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ी

अजिंक्य रहाणे ने मुंबई क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ी
क्या है खबर?
अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने मुंबई क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने गुरुवार (21 अगस्त) को सोशल मीडिया पर ये ऐलान किया कि वह घरेलू सीजन में मुंबई की कप्तानी नहीं करेंगे और बतौर बल्लेबाज ही टीम में अपना योगदान देना जारी रखेंगे। रहाणे ने आगे स्पष्ट किया कि अब मुंबई की टीम को नया कप्तान बनाने की जरूरत है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
ऐलान
रहाणे ने सोशल मीडिया पर किया ये ऐलान
रहाणे ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मुंबई टीम की कप्तानी करना और चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। मेरा मानना है कि एक नए कप्तान को तैयार करने का यह सही समय है, और इसलिए मैंने कप्तानी की भूमिका जारी न रखने का फैसला किया है। मैं एक खिलाड़ी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और मुंबई के साथ अपना सफर जारी रखूंगा। मुझे इस सीजन का बेसब्री से इंतजार है।'
रणजी
रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने जीता था रणजी ट्रॉफी का खिताब
रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता था। वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई ने विदर्भ क्रिकेट टीम को 169 रन से हराते हुए रिकॉर्ड 42वीं खिताब पर कब्जा जमाया था। रहाणे के नेतृत्व में ही 2024-25 रणजी सीजन में मुंबई की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई थी। पिछले सीजन में उन्होंने 14 पारियों में 35.92 की औसत के साथ 467 रन बनाए थे।
जानकारी
रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने जीता ईरानी कप
रहाणे की ही कप्तानी में मुंबई ने 2024-25 में ईरानी कप का फाइनल जीता था। लखनऊ में हुए फाइनल में मुंबई ने रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ पहली पारी के आधार पर बढ़त बनाई थी और नतीजतन ईरानी कप जीता।
आंकड़े
रहाणे ने भारत के लिए खेले हैं 85 टेस्ट
रहाणे ने भारत की ओर से जुलाई 2023 में अपना आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट की 144 पारियों में 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए हैं। इसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 90 वनडे में 35.26 की औसत के साथ 2,962 रन बनाए हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 20 पारियों में 20.83 की औसत के साथ 375 रन बनाए हैं।