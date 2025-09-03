रोहित शर्मा समेत भारतीय खिलाड़ियों का बेंगलुरु में नहीं हुआ ब्रोंको टेस्ट- रिपोर्ट 

भारतीय क्रिकेट टीम को 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेना है। इसके बाद नवंबर में वनडे और टेस्ट सीरीज में भी खेलना है। इन कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए भारतीय खिलाड़ियों का बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में योयो टेस्ट किया गया। इस बीच ऐसी खबर है कि खिलाड़ियों पर ब्रोंको टेस्ट फिलहाल लागू नहीं किया गया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट दुबई में हो सकता है ब्रोंको टेस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक सूत्र ने इस बारे में कहा, "यह (ब्रोंको टेस्ट) तब हो सकता है जब टीम एशिया कप के लिए दुबई में इकट्ठा होगी। भारतीय टीम बुधवार देर रात (4 सितंबर की सुबह) रवाना होगी और 5 सितंबर को ICC एकेडमी में टीम के पहला सत्र आयोजित करने की उम्मीद है। इसलिए यदि टीम प्रबंधन ब्रोंको टेस्ट करना चाहते हैं, तो यह दुबई में हो सकता है।"

टेस्ट भारतीय खिलाड़ियों को योयो टेस्ट के लिए कहा गया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खिलाड़ियों को मौजूदा प्रणाली का उपयोग करके अपनी फिटनेस साबित करने के लिए कहा गया था, जिसका अर्थ है कि किसी का भी ब्रोंको टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया गया। बता दें कि नए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स की सिफारिश के बाद ब्रोंको टेस्ट चर्चा में आया था। ऐसी भी खबर है कि भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा समेत कई प्रमुख खिलाड़ियों ने योयो टेस्ट पास किया है।