रोहित शर्मा समेत भारतीय खिलाड़ियों का बेंगलुरु में नहीं हुआ ब्रोंको टेस्ट- रिपोर्ट 

रोहित शर्मा समेत भारतीय खिलाड़ियों का बेंगलुरु में नहीं हुआ ब्रोंको टेस्ट- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेना है। इसके बाद नवंबर में वनडे और टेस्ट सीरीज में भी खेलना है। इन कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए भारतीय खिलाड़ियों का बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में योयो टेस्ट किया गया। इस बीच ऐसी खबर है कि खिलाड़ियों पर ब्रोंको टेस्ट फिलहाल लागू नहीं किया गया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
दुबई में हो सकता है ब्रोंको टेस्ट
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक सूत्र ने इस बारे में कहा, "यह (ब्रोंको टेस्ट) तब हो सकता है जब टीम एशिया कप के लिए दुबई में इकट्ठा होगी। भारतीय टीम बुधवार देर रात (4 सितंबर की सुबह) रवाना होगी और 5 सितंबर को ICC एकेडमी में टीम के पहला सत्र आयोजित करने की उम्मीद है। इसलिए यदि टीम प्रबंधन ब्रोंको टेस्ट करना चाहते हैं, तो यह दुबई में हो सकता है।"
टेस्ट
भारतीय खिलाड़ियों को योयो टेस्ट के लिए कहा गया
रिपोर्ट्स के मुताबिक, खिलाड़ियों को मौजूदा प्रणाली का उपयोग करके अपनी फिटनेस साबित करने के लिए कहा गया था, जिसका अर्थ है कि किसी का भी ब्रोंको टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया गया। बता दें कि नए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स की सिफारिश के बाद ब्रोंको टेस्ट चर्चा में आया था। ऐसी भी खबर है कि भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा समेत कई प्रमुख खिलाड़ियों ने योयो टेस्ट पास किया है।
कोहली
कोहली ने इंग्लैंड में कराया फिटनेस टेस्ट
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, विराट कोहली को इंग्लैंड में फिटनेस टेस्ट कराने के लिए BCCI से मंजूरी मिली थी। स्टार बल्लेबाज आखिरी बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में खेले थे, जहां उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। कोहली अब अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। कोहली टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे अभी भी खेल रहे हैं।
टेस्ट
क्या होता है ब्रोंको टेस्ट?
ब्रोंको टेस्ट फिटनेस की नई कसौटी है, जिसमें खिलाड़ी पहले 20 मीटर फिर 40 मीटर और उसके बाद 60 मीटर की शटल दौड़ पूरी करता है। यही एक सेट कहलाता है और ऐसे 5 सेट लगातार बिना रुके पूरे करने होते हैं। कुल मिलाकर खिलाड़ी को 1,200 मीटर दौड़ना पड़ता है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए यह टेस्ट और चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है, क्योंकि उन्हें यह दूरी महज 6 मिनट के भीतर पूरी करनी होगी।