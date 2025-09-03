दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल: सेंट्रल जोन के कप्तान ध्रुव जुरेल टूर्नामेंट से बाहर, जानिए क्या है कारण 

दलीप ट्रॉफी 2025 में सेंट्रल जोन के कप्तान ध्रुव जुरेल आगामी सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं जो 4 सितंबर से वेस्ट जोन के खिलाफ खेला जाना है। जुरेल क्वार्टरफाइनल में भी ग्रोइन इंजरी के कारण नहीं खेल पाए थे और अब उन्हें लंबे समय तक मैदान से दूर रहना होगा। इस भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज को डेंगू हो गया है। ये सेंट्रल जोन की टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान जुरेल की जगह इस खिलाड़ी को मौका सेंट्रल जोन के मुख्य कोच उस्मान गनी ने पुष्टि की है कि जुरेल को डेंगू हुआ है और सेमीफाइनल के लिए अक्षय वडकर को टीम में शामिल किया गया है। जुरेल की जगह रजत पाटीदार ने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टरफाइनल में सेंट्रल जोन की अगुआई की थी। यह मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन पहली पारी में बड़ी बढ़त के कारण उनकी टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही।

हिस्सा जुरेल के प्रथम श्रेणी करियर पर एक नजर जुरेल हाल ही में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच द ओवल में खेला था। उन्होंने उस दौरान चोटिल ऋषभ पंत की जगह ली थी। इंग्लैंड दौरे पर इंडिया-A के लिए जुरेल का प्रदर्शन भी काफी प्रभावशाली रहा था। अब तक खेले गए 25 प्रथम श्रेणी मैचों में उन्होंने 47.34 की औसत से 1,515 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 249 रन रहा है।

टीम ऐसी है सेंट्रल जोन की टीम जुरेल के अलावा कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव भी दलीप ट्रॉफी से हट गए हैं, क्योंकि वे एशिया कप के लिए भारतीय टीम के साथ दुबई जाएंगे। सेंट्रल जोन की पूरी टीम इस प्रकार है: रजत पाटीदार (कप्तान), अक्षय वडकर, आर्यन जुइल, दानिश मालेवार, संजीत देसाई, यश ठाकुर, आदित्य ठाकरे, दीपक चाहर, सारांश जैन, आयुष पांडे, शुभम शर्मा, यश राठौड़, हर्ष दुबे, मानव सूथार और खलील अहमद। स्टैंडबाय खिलाड़ी: माधव कौशिक, युवराज चौधरी, महिपाल लोमरोर, कुलदीप सेन और उपेंद्र यादव।