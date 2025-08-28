टी-20 अंतरराष्ट्रीय: दुबई स्टेडियम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, शीर्ष पर है ये बल्लेबाज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दुबई के स्टेडियम का अपना खास महत्व है। यह मैदान बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। यहां कई रोमांचक मुकाबले हुए हैं, जहां खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से इतिहास रचा है। आगामी एशिया कप 2025 के 11 मुकाबले इसी मैदान पर खेले जाने हैं। ये टूर्नामेंट टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा। ऐसे में आइए क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में यहां सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 बाबर आजम (505 रन) इस सूची में पहले स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम हैं। उन्होंने इस मैदान पर अपना पहला मुकाबला साल 2016 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 13 मुकाबलों की 13 पारियों में 45.90 की औसत और 118.82 की स्ट्राइक रेट से 505 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से यहां 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 79 रन रहा है। बाबर ने दुबई के इस मैदान पर 48 चौके और 7 छक्के जड़े हैं।

#2 मोहम्मद शहजाद (390 रन) दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद हैं। उन्होंने यहां अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2010 में खेला था। आखिरी बार दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में वह 2021 में टी-20 मुकाबला खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 9 मुकाबलों की 9 पारियों में 55.71 की उम्दा औसत के साथ 390 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 132.20 की रही थी। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 80 रन रहा था।

#3 पॉल स्टर्लिंग (379 रन) तीसरे स्थान पर आयरलैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग हैं। उन्होंने यहां अपना पहला मुकाबला 2010 में खेला था। इस खिलाड़ी ने दुबई में अब तक 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में उन्होंने 42.11 की औसत से 379 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 142.48 की रही है। स्टर्लिंग के बल्ले से यहां 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 79 रन रहा है।