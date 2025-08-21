अजीत अगरकर 2026 तक बने रहेंगे प्रमुख चयनकर्ता, BCCI ने बढ़ाया कार्यकाल- रिपोर्ट 

अजीत अगरकर 2026 तक बने रहेंगे प्रमुख चयनकर्ता, BCCI ने बढ़ाया कार्यकाल- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख चयनकर्ता अजीत अगरकर के काम से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) खुश है और ऐसी खबर है कि उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगरकर अब जून 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। बता दें कि हाल ही में अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति ने एशिया कप 2025 के लिए टीम की घोषणा की थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
अगरकर के कार्यकाल से खुश है बोर्ड
BCCI के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "उनके (अगरकर) कार्यकाल में भारतीय टीम ने खिताब जीते थे और टेस्ट व टी-20 में बदलाव का दौर भी देखा। बोर्ड ने उनका अनुबंध जून 2026 तक बढ़ा दिया था और वह कुछ महीने पहले इस प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके हैं।" बता दें कि अगरकर के कार्यकाल के दौरान ही विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने टेस्ट और टी-20 से संन्यास लिया।
सफल
अगरकर के कार्यकाल में भारत ने जीती 2 ICC ट्रॉफी
अगरकर का पहला कार्यकाल जून 2023 में शुरू हुआ था और तब से भारतीय टीम ने 2024 का टी-20 विश्व कप और इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। अगरकर के नेतृत्व में भारतीय टीम 2023 के वनडे विश्व कप के फाइनल में भी पहुंची थी। हालांकि, खिताबी मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अगरकर के कार्यकाल के दौरान ही रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट से संन्यास लिया।