अजीत अगरकर 2026 तक बने रहेंगे प्रमुख चयनकर्ता, BCCI ने बढ़ाया कार्यकाल- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 09:56 am Aug 21, 202509:56 am

भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख चयनकर्ता अजीत अगरकर के काम से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) खुश है और ऐसी खबर है कि उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगरकर अब जून 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। बता दें कि हाल ही में अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति ने एशिया कप 2025 के लिए टीम की घोषणा की थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।