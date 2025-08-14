अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी एक टीम के खिलाफ 5,000 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज 

#1 सचिन तेंदुलकर (6,707 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वनडे में 44.59 की औसत के साथ 3,077 रन और टेस्ट में 55.00 की औसत के साथ 3,630 रन बनाए थे। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कंगारू टीम के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 144 पारियों में 49.68 की औसत के साथ 6,707 रन बनाए थे, जिसमें 20 शतक शामिल थे।

#2 विराट कोहली (5,477 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया) यूं तो विराट कोहली ने विश्व क्रिकेट में लगभग प्रत्येक टीम के खिलाफ ही बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उनके आंकड़े जबरदस्त रहे हैं। इस दिग्गज बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 103 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 48.90 की औसत के साथ 5,477 रन बनाए हैं। कोहली इस टीम के विरुद्ध 186 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 17 शतक और 28 अर्धशतक भी लगा चुके हैं।

#3 सचिन तेंदुलकर (5,108 रन बनाम श्रीलंका) तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया के अलावा श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ भी 5,000 से अधिक रन बना चुके हैं। उन्होंने इस टीम के विरुद्ध 109 मैच खेले, जिसमें 49.11 की औसत के साथ 5,108 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 17 शतक और 23 अर्धशतक लगाए थे। श्रीलंका के विरुद्ध टेस्ट में तेंदुलकर ने 60.45 की औसत के साथ 1,995 रन और वनडे में 43.84 की औसत से 3,113 रन बनाए थे।