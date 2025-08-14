वनडे क्रिकेट: हारे हुए मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी और उनके आंकड़े 

वनडे क्रिकेट में गेंदबाजों का असली हुनर तभी परखा जाता है जब वे हारते हुए मुकाबलों में भी यादगार प्रदर्शन कर दिखाएं। कई बार टीम को जीत नहीं मिल पाती, लेकिन गेंदबाज अपनी कसी हुई गेंदबाजी और विकेट चटकाने की कला से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। ऐसे प्रदर्शन क्रिकेट इतिहास में भी लंबे समय तक याद किए जाते हैं। ऐसे में आइए हारे हुए मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 इमरान खान (6/14 बनाम भारत) पहले स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इमरान खान हैं। उन्होंने साल 1985 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 10 ओवर में 2 मेडन के साथ 14 रन खर्च करते हुए 6 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 1.40 की रही थी। हालांकि, इसके बावजूद उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम 125 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 87 रन ही बना पाई थी।

#2 शेन बॉन्ड (6/23 बनाम ऑस्ट्रेलिया) दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड हैं। उन्होंने साल 2003 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार आंकड़े दर्ज किए थे। बॉन्ड ने 10 ओवर गेंदबाजी की थी और 2 मेडन ओवर के साथ 23 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 2.30 की रही थी। कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में कीवी टीम सिर्फ 112 रन पर ऑलआउट हो गई थी।

#3 मिचेल स्टार्क (6/28 बनाम न्यूजीलैंड) तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं। उन्होंने साल 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप में घातक गेंदबाजी की थी। स्टार्क ने 9 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 6 विकेट झटके थे। उनकी इकॉनमी रेट 3.11 की रही थी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 151 रन पर समाप्त हो गई थी। जवाब में न्यूजीलैंड ने 9 विकेट खोकर 23.1 ओवर में लक्ष्य हासिल किया था।