डे-नाइट टेस्ट: जो रूट की बदौलत इंग्लैंड का स्कोर 300 के पार, ऐसा रहा पहला दिन

एशेज सीरीज 2025-26 के दूसरे गाबा टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट खोकर 325 रन बनाए। पिंक बॉल से खेले जा रहे इस मुकाबले में इंग्लैंड से जो रूट ने शतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया से मिचेल स्टार्क ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए। वहीं, पहले दिन के खेल की समाप्ति तक क्रीज पर रूट (135) और जोफ्रा आर्चर (32) मौजूद हैं। आइए पहले दिन के खेल पर नजर डालते हैं।

शुरुआत खराब शुरुआत के बाद क्रॉली ने जड़ा अर्धशतक मिचेल स्टार्क ने अपने पहले ही ओवर में बेन डकेट (0) को आउट किया। स्टार्क ने अपने दूसरे ओवर में ओली पोप (0) को भी आउट किया। सिर्फ 5 रन के स्कोर पर अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों के विकेट गंवाने वाली इंग्लिश टीम को जैक क्रॉली ने संभाला। दूसरे सत्र के दौरान क्रॉली 93 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 11 चौके लगाए। उन्होंने रूट के साथ मिलकर 117 रन की साझेदारी की।

रूट रूट ने ऑस्ट्रेलिया में लगाया पहली बार शतक इंग्लैंड ने जब 5 रन के स्कोर पर ओली पोप के रूप में अपना दूसरा विकेट खोया, तब रूट क्रीज पर आए। उन्होंने टीम को संभालने का प्रयास किया और 83 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। टिककर बल्लेबाजी करते हुए रूट ने पहले दिन के तीसरे सत्र के दौरान 181 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। यह ऑस्ट्रेलिया में रूट का पहला शतक साबित हुआ।

स्टार्क स्टार्क ने की घातक गेंदबाजी स्टार्क ने मैच के पहले ही ओवर में बेन डकेट को खाता खोले बिना ही पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ओली पोप को भी शून्य के स्कोर पर आउट किया। हैरी ब्रूक (31) को भी स्टार्क ने ही आउट किया। इसके बाद उन्होंने विल जैक्स (19) और गस एटकिंसन (4) को आउट कर अपने 5 विकेट हॉल पूरे किए। उन्होंने ब्रायडन कार्स (0) को भी आउट किया। स्टार्क ने 19 ओवर में 71 रन देते हुए 6 विकेट लिए।

