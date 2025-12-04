एशेज सीरीज 2025-26: जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया में लगाया अपना पहला शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स

इस समय खेली जा रही एशेज सीरीज 2025-26 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खलाफ गाबा टेस्ट की पहली पारी में शतक लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का कुल 40वां और कंगारू टीम के खिलाफ 5वां शतक साबित हुआ। दिलचस्प रूप से रूट ने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए टेस्ट में अपना पहला शतक लगाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही रूट की पारी इंग्लैंड ने जब 5 रन के स्कोर पर ओली पोप के रूप में अपना दूसरा विकेट खोया, तब रूट क्रीज पर आए। उन्होंने टीम को संभालने का प्रयास किया और 83 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने जैक क्रॉली (76) के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी की। टिककर बल्लेबाजी करते हुए रूट ने पहले दिन के तीसरे सत्र के दौरान 181 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

ऑस्ट्रेलिया रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अपने 1,000 टेस्ट रन पूरे किए इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अब तक 16 टेस्ट खेले हैं, जिसके 30 पारियों में लगभग 36 की औसत के साथ 1,000 रन बनाए हैं। यह उनका ऑस्ट्रेलिया में पहला शतक है। इससे पहले उन्होंने यहां 89 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 9 अर्धशतक लगाए थे। वह ऑस्ट्रेलिया से पहले विदेशों में भारत और न्यूजीलैंड में खेलते हुए 1,000+ टेस्ट रन बना चुके हैं।

शतक रूट ने टेस्ट में लगाया 40वां शतक कुल मिलाकर रूट ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 40वां शतक लगाया। वह इस प्रारूप में 40 शतकों का आंकड़ा छूने वाले विश्व के सिर्फ चौथे खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले भारत के सचिन तेंदुलकर (51), दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस (45), और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (41) यह रिकॉर्ड बना चुके हैं। रूट के अलावा इंग्लैंड की टीम से 30 से अधिक शतक वाले अन्य बल्लेबाज एलिस्टर कुक (33) हैं।

रूट गाबा में शतक लगाने वाले 8वें इंग्लिश बल्लेबाज रूट अब गाबा के मैदान पर टेस्ट शतक जड़ने वाले इंग्लैंड के कुल 8वें बल्लेबाज बने। उनसे पहले मौरिस लेलैंड (1936-37), टोनी ग्रेग (1974-75), इयान बॉथम (1986-87), मार्क बुचर (1998-99), एंड्रयू स्ट्रॉस (2010-11), एलिस्टर कुक (2010-11), और जोनाथन ट्रॉट (2010-11) इस मैदान पर शतक जड़ चुके थे। रूट इस मैदान पर टेस्ट के पहले दिन शतकीय पारी खेलने वाले लेलैंड के बाद सिर्फ दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी बने। बता दें कि लेलैंड ने 126 रन की पारी खेली थी।