एशेज सीरीज 2025-26: मिचेल स्टार्क ने लगातार दूसरे मैच में लिया 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े 

गेंदबाजी ऐसी रही स्टार्क की गेंदबाजी स्टार्क ने मैच के पहले ही ओवर में बेन डकेट को खाता खोले बिना ही पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ओली पोप को भी शून्य के स्कोर पर आउट किया। हैरी ब्रूक (31) को भी स्टार्क ने ही आउट किया। इसके बाद उन्होंने विल जैक्स (19) और गस एटकिंसन (4) को आउट कर अपने 5 विकेट हॉल पूरे किए। पिछले मैच की पहली पारी में इस खिलाड़ी ने 58 रन खर्च कर 7 विकेट अपने नाम किए थे।

रिकॉर्ड स्टार्क सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बने स्टार्क ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इतिहास भी रच दिया। वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज भी बन गए। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा। अकरम ने अपने टेस्ट करियर में 104 मुकाबले खेले थे और इसकी 181 पारियों में 23.62 की औसत से 414 विकेट लिए थे। इस सूची में 355 विकेट के साथ चमिंडा वास तीसरे स्थान पर हैं।

डे-नाइट डे-नाइट टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं स्टार्क स्टार्क अभी डे-नाइट टेस्ट मैच में 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज हैं। उन्होंने सिर्फ 15 मैचों में 16.72 की बेहतरीन औसत के साथ 87 विकेट लिए हैं। इस मामले में उनके साथी नाथन लियोन (43), पैट कमिंस (43), और जोश हेजलवुड (40) स्टार्क के बाद आते हैं। क्रिकइंफो के मुताबिक, इनके अलावा किसी और गेंदबाज ने डे-नाइट टेस्ट में 25 से ज्यादा विकेट नहीं लिए हैं।

