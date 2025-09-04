एशिया कप के इतिहास में इन भारतीय कप्तानों ने लगाए शतक और टीम को दिलाई जीत 

#1 सौरव गांगुली (135* रन बनाम बांग्लादेश, 2000) एशिया कप 2000 में भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने 124 गेंदों में नाबाद 135 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल थे। गांगुली की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने जीत के लिए मिले 250 रन के लक्ष्य को 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया था। हालांकि, उस संस्करण में भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी।

#2 महेंद्र सिंह धोनी (109* रन बनाम हांगकांग, 2008) एशिया कप 2008 में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हांगकांग क्रिकेट टीम के विरुद्ध नाबाद 109 रन बनाए थे। नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 96 गेंदों का सामना किया और शतकीय पारी में 6 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए। कराची में हुए मुकाबले में भारत ने पहले खेलते हुए 374/4 का स्कोर बनाया और आखिर में मैच को 256 रन से जीता था। भारतीय पारी में धोनी के अलावा सुरेश रैना ने भी शतक जड़ा था।

#3 विराट कोहली (136 रन बनाम बांग्लादेश, 2014) एशिया कप 2014 के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 279/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 122 गेंदों का सामना करते हुए 136 रन बनाए थे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 16 चौके और 2 छक्के लगाए थे। फतुल्लाह में हुए उस मैच को भारत ने 6 विकेट से जीतने में सफलता हासिल की थी।