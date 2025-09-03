आयरलैंड बनाम इंग्लैंड: जॉर्डन कॉक्स को टी-20 सीरीज के लिए इंग्लिश टीम में किया गया शामिल

आंकड़े 'द हंड्रेड' में खूब चला था कॉक्स का बल्ला कॉक्स हाल ही में संपन्न हुए 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। वह 300 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे। क्रिकइन्फो के अनुसार, उन्होंने 9 मैचों में 61.16 की औसत से 367 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल थे। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत उनकी टीम ओवल इनविंसिबल्स ने एक बार फिर खिताब जीता था। वह इंग्लैंड की ओर से 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय और 3 वनडे भी खेल चुके हैं।

बेथेल बेथेल करेंगे इंग्लैंड की कप्तानी आयरलैंड दौरे पर इंग्लैंड टीम की कमान 21 वर्षीय बेथेल संभालेंगे। उन्होंने पिछले साल तीनों प्रारूप में डेब्यू किया था और अब टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। वह इंग्लैंड की ओर से किसी भी प्रारूप में कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। बता दें कि इससे पहले सबसे युवा इंग्लिश कप्तान साल 1889 में मॉन्टी बोडेन थे, जिन्होंने 23 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट में कप्तानी की थी।

टीम ऐसी है इंग्लैंड की टीम टी-20 सीरीज के मैच 17, 19 और 21 सितंबर को खेले जाएंगे। ये तीनों मुकाबले डबलिन के द विलेज मैदान पर खेले जाने हैं। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम: जैकब बेथेल (कप्तान), रेहान अहमद, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जोस बटलर (विकेटकीपर), जॉर्डन कॉक्स, लियाम डॉसन, टॉम हार्टले, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद, फिल साल्ट (विकेटकीपर), और ल्यूक वुड।