एशिया कप: किसी टी-20 पारी में चौकों और छक्कों की बदौलत सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय 

एशिया कप का अगला संस्करण टी-20 प्रारूप में खेला जाना है, जिसमें सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को UAE के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इस बार भी भारतीय टीम खिताब की प्रबल दावेदार होगी। इस बीच एशिया कप टी-20 में एक पारी में चौकों और छक्कों की बदौलत सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 विराट कोहली (भारत बनाम अफगानिस्तान, 2022) विराट कोहली ने एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में शतक जड़ा था। कोहली ने उस मैच में चौकों और छक्कों की मदद से 84 रन बनाए थे। उन्होंने 61 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 122 रन बनाए थे। उनकी पारी की मदद से भारत ने 212/2 का स्कोर बनाया था और अफगानिस्तान की टीम 111/8 का स्कोर ही बना सकी थी।

#2 सूर्यकुमार यादव (भारत बनाम हांगकांग, 2022) सूर्यकुमार ने 2022 के संस्करण में हांगकांग के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी। उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से ही 60 रन बनाए थे। उन्होंने दुबई में खेले गए मैच में 26 गेंदों में 6 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से नाबाद 68 रन बनाए थे। उनके अर्धशतक की बदौलत भारत ने 192/2 का स्कोर बनाया था और हांगकांग की टीम 152/5 का स्कोर ही बना सकी थी।

#3 रोहित शर्मा (भारत बनाम बांग्लादेश, 2016) रोहित शर्मा ने एशिया कप 2016 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में बेहतरीन अर्धशतक लगाया था। मीरपुर में खेले गए मैच में रोहित ने 55 गेंदों में 83 रन की पारी खेली थी। इस बीच उन्होंने 46 रन चौकों और छक्कों की मदद से बना डाले थे। पारी की शुरुआत करते हुए रोहित ने 7 चौके और 3 छक्के लगाए थे। भारत ने उस मुकाबले में 45 रन से जीत हासिल की थी।