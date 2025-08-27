LOADING...
एशिया कप टी-20: अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, शीर्ष पर ये खिलाड़ी 
राशिद खान के आंकड़े कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन आदर्श कुमार
Aug 27, 2025
04:22 pm
क्या है खबर?

एशिया कप के टी-20 प्रारूप में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने दमदार गेंदबाजों की बदौलत कई बार शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर स्पिन गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। कुछ गेंदबाज ऐसे रहे जिन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से लगातार विकेट चटकाकर टीम को मजबूती दी और रिकॉर्ड भी बनाए। ऐसे में आइए आगामी संस्करण से पहले अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1

राशिद खान (11 विकेट) 

इस सूची में पहले स्थान पर अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान हैं। उन्होंने 2016 के टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने 8 मैचों की 8 पारियों में 18.36 की औसत से 11 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.51 की रही है। राशिद का इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/22 का रहा है। एशिया कप 2025 में यह खिलाड़ी अफगानिस्तान की कप्तानी करते हुए नजर आएगा।

#2

मोहम्मद नबी (7 विकेट) 

दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से मुजीब उर रहमान और मोहम्मद नबी हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने 7-7 विकेट अपने नाम किए हैं। मुजीब ने 5 मुकाबलों की 5 पारियों में 15.85 की औसत से ये विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी 5.55 की है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/16 का रहा है। नबी ने 8 मैचों की 8 पारियों में 30 की औसत और 7.24 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/17 का रहा है।

#3

फजलहक फारूकी (6 विकेट) 

अफगानिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला 2022 के टूर्नामेंट में खेला था। फारूकी ने 5 मैचों की 5 पारियों में 25.33 की औसत से 6 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.36 की रही है। वह अब तक एक बार भी 5 विकेट हॉल या 4 विकेट हॉल नहीं ले पाए हैं। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/11 का रहा है।

#4

फरीद अहमद (5 विकेट) 

सूची में चौथे स्थान पर फरीद अहमद हैं। इस तेज गेंदबाज ने 2022 के संस्करण में अपना पहला मुकाबला खेला था। उन्हें सिर्फ 2 मुकाबलों में ही मौका मिला था और इस खिलाड़ी ने 5 विकेट चटकाए थे। उनकी औसत 17.60 की रही थी। इस टूर्नामेंट में फरीद काफी महंगे साबित हुए हैं और उनकी इकॉनमी रेट 11 की रही है। फरीद का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/31 का रहा है।