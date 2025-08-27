रविचंद्रन अश्विन ने IPL में पॉवरप्ले के दौरान की है घातक गेंदबाजी, जानिए शानदार आंकड़े

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने 27 अगस्त, 2025 को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास की घोषणा कर दी। पिछले साल हुई बड़ी नीलामी में चेन्नईसुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। अश्विन ने अपने करियर में कई टीमों का प्रतिनिधित्व किया और खासकर पॉवरप्ले में विकेट लेने की क्षमता के लिए पहचाने गए। उन्होंने IPL के दौरान शुरुआती 6 ओवरों में 50 विकेट हासिल किए। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

स्पिनर पॉवरप्ले में ऐसे रहे अश्विन के आंकड़े अश्विन IPL के उन चुनिंदा स्टार स्पिनरों में रहे जिन्होंने पॉवरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों में गेंदबाजी करना पसंद किया। उन्होंने इस चरण में कुल 50 विकेट झटके, जो किसी भी स्पिनर द्वारा लिए गए सर्वाधिक विकेट हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 7.05 की रही, जो उनकी नियंत्रित गेंदबाजी को दर्शाता है। इस सूची में अगला नाम हरभजन सिंह का आता है, जिन्होंने पावरप्ले में 30 विकेट हासिल किए थे। अश्विन का यह रिकॉर्ड उन्हें खास बनाता है।

गेंदबाज IPL में पॉवरप्ले के दौरान इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट IPL में पॉवरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अश्विन शीर्ष गेंदबाजों में एकमात्र स्पिनर हैं। इस सूची में उनसे सबसे आगे भुवनेश्वर कुमार हैं, जिन्होंने 79 विकेट लिए हैं। उनके बाद ट्रेंट बोल्ट (72), दीपक चाहर (66), संदीप शर्मा (61), उमेश यादव (58), ईशांत शर्मा (57), जहीर खान (52) और मोहम्मद शमी (51) का नाम आता है। अश्विन स्पिनरों में सबसे आगे रहते हुए इस खास क्लब में शामिल हैं।

चेपॉक चेपॉक के मैदान पर कमाल के हैं अश्विन के आंकड़े एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में IPL के दौरान अश्विन ऐसे सिर्फ 2 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने यहां 10 से ज्यादा विकेट झटके हैं। अश्विन ने इस मैदान पर पॉवरप्ले में कुल 16 विकेट लिए हैं और इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट मात्र 6.86 की रही है। उनके अलावा दीपक इस सूची में शामिल हैं, जिन्होंने 21 विकेट हासिल किए हैं। यह आंकड़े साबित करते हैं कि चेपॉक के मैदान पर अश्विन कितने प्रभावशाली रहे हैं।