एशिया कप 2025: भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतर विकेटकीपर-बल्लेबाज कौन होगा?

एशिया कप क्रिकेट 2025 में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है और भारतीय क्रिकेट टीम चयन को लेकर दुविधा में है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकेटकीपर की जिम्मेदारी किसे मिलेगी? इस दौड़ में संजू सैमसन, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल और ईशान किशन जैसे दावेदार शामिल हैं। वहीं, ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आइए जानते हैं कौन सा खिलाड़ी बेहतर विकल्प हो सकता है।

#1 संजू सैमसन सैमसन हाल के दिनों में टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के अहम खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है। पिछले साल उन्होंने इतिहास रचते हुए एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 शतक जमाए थे, लेकिन इसी दौरान वह 14 पारियों में 5 बार शून्य पर भी आउट हुए। फिटनेस समस्याओं और बल्लेबाजी में गिरावट ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में एशिया कप 2025 में बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज उनकी जगह पक्की नहीं मानी जा रही।

#2 जितेश शर्मा जितेश ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खुद को एक बेहतरीन फिनिशर के रूप में साबित किया है। उन्होंने IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ नाबाद 85 रन की विस्फोटक पारी खेली थी, जिससे RCB ने 228 रन का लक्ष्य हासिल किया। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके आंकड़े उतने प्रभावी नहीं हैं। 9 मैचों में उनकी औसत 14.28 की रही है। IPL में उनकी हालिया फॉर्म एशिया कप 2025 की टीम में उन्हें जगह दिला सकती है।

#3 ध्रुव जुरेल जुरेल ने अब तक सिर्फ 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके बल्ले से केवल 12 रन निकले और औसत महज 4 का रहा है। हालांकि, IPL में उनका प्रदर्शन कहीं बेहतर है। इस संस्करण उन्होंने 37 की औसत और 156.33 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का सबूत है। बतौर फिनिशर भी जुरेल का खेल दमदार रहा है और यही कारण है कि चयनकर्ताओं के पास उन्हें चुनने की ठोस वजह मौजूद है।

#4 ईशान किशन ईशान ने भारत के लिए आखिरी बार नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज खेली थी, जहां उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए थे। घरेलू क्रिकेट से दूरी बनाने के कारण उन्हें 2024 में केंद्रीय अनुबंध गंवाना पड़ा, जिससे उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठे। हालांकि, अप्रैल 2025 में उन्हें दोबारा ग्रेड-C में जोड़ा गया। IPL 2025 में उनका प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा। भारत के पास शीर्ष क्रम में विकल्पों की कमी नहीं है, ऐसे में उनको मौका मिलना मुश्किल है।