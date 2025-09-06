एशिया कप 2025, टी-20: UAE में किस टीम के नाम दर्ज है सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड?

आगामी एशिया कप का आयोजन UAE में होने जा रहा है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हर गेंद पर रोमांच छुपा होता है और जब मुकाबला UAE की पिचों पर खेला जाता है तो बल्लेबाजों के बल्ले से खूब रन निकलते हैं। यहां कई टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में आइए एशिया कप 2025 की शुरुआत से पहले उन टीमों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में UAE की धरती पर सबसे बड़े टीम स्कोर बनाए हैं।

#1 आयरलैंड (225/7) इस सूची में पहले स्थान पर आयरलैंड क्रिकेट टीम है। उसने साल 2013 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अबू धाबी में 225/7 का स्कोर बनाया था। पॉल स्टर्लिंग ने सबसे बड़ी 76 रन की पारी खेली थी। जवाब में अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 157 रन पर ऑलआउट हो गई थी। आयरलैंड ने उस मुकाबले को 68 रन से अपने नाम किया था। ट्रेंट जॉनसन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए थे।

#2 अफगानिस्तान (215/6) दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान की टीम है। उसने साल 2016 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ शारजाह में 215/6 का स्कोर बनाया था। मोहम्मद शहजाद ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 67 गेंदों का सामना किया था और नाबाद 118 रन बना दिए थे। जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 18.1 ओवर में सिर्फ 134 रन पर ऑलआउट हो गई थी। अफगानिस्तान को उस मुकाबले में 81 रन से जीत मिली थी।

#3 भारत (212/2) तीसरे स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम है। उसने साल 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ दुबई में 212/2 का स्कोर बना दिया था। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली ने उस मुकाबले में 61 गेंदों का सामना करते हुए 122 रन बनाए थे। केएल राहुल के बल्ले से 62 रन निकले थे। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 111/8 का स्कोर ही बना पाई थी। उसे 101 रन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था।