महिला क्रिकेट विश्व कप 2025: ICC 100 रुपये में दे रही टिकट, बना सबसे किफायती आयोजन
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। गुरुवार (4 सितंबर) से आयोजन के टिकटों की चार दिवसीय पूर्व बिक्री की शुरुआत की गई, जिसमें रिकॉर्ड कम कीमत पर टिकट जारी किए गए। टिकट मात्र 100 रुपये (1.14 अमेरिकी डॉलर) में दी जा रही है। इसके साथ ही यह ICC टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे किफायती वैश्विक आयोजन भी बन गया है।
कीमत
पिछले महिला विश्व कप में क्या थी टिकटों की कीमत?
साल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित महिला क्रिकेट विश्व कप में बच्चों के टिकटों की कीमत 7 न्यूजीलैंड डॉलर (लगभग 350 रुपये) और व्यस्कों के लिए 17 न्यूजीलैंड डॉलर (लगभग 850 रुपये) रखी गई थी। यह कीमत वर्तमान विश्व कप की टिकटों की कीमत से साढ़े 8 गुना अधिक है। भारत और श्रीलंका के बीच 30 सितंबर को गुवाहाटी में होने वाले उद्घाटन मैच से एक महीने से भी कम समय पहले टिकटों की बिक्री शुरू की गई है।
टूर्नामेंट
विश्व कप में हिस्सा लेंगी 8 टीमें
महिला क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें भारत और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम शामिल हैं। यह टूर्नामेंट राउंड रोबिन प्रारूप में खेला जाएगा। इसमें तहत सभी टीमों को शेष 7 टीमों को एक-एक मुकाबला खेलने को मिलेगा। शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। उसके बाद 2 नवंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा।