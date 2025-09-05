महिला क्रिकेट विश्व कप 2025: ICC 100 रुपये में दे रही टिकट, बना सबसे किफायती आयोजन

कीमत

पिछले महिला विश्व कप में क्या थी टिकटों की कीमत?

साल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित महिला क्रिकेट विश्व कप में बच्चों के टिकटों की कीमत 7 न्यूजीलैंड डॉलर (लगभग 350 रुपये) और व्यस्कों के लिए 17 न्यूजीलैंड डॉलर (लगभग 850 रुपये) रखी गई थी। यह कीमत वर्तमान विश्व कप की टिकटों की कीमत से साढ़े 8 गुना अधिक है। भारत और श्रीलंका के बीच 30 सितंबर को गुवाहाटी में होने वाले उद्घाटन मैच से एक महीने से भी कम समय पहले टिकटों की बिक्री शुरू की गई है।