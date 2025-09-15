एशिया कप 2025: श्रीलंका ने हांगकांग को हराते हुए जीता अपना दूसरा मैच, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 के 8वें मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने हांगकांग क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हराते हुए अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। दुबई में खेले गए मैच में हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 149/4 का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने पथुम निसांका (68) के अर्धशतक की मदद से 18.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
हांगकांग से पारी की शुरुआत करने आए अंशुमान रथ ने 48 रन बनाए। उनके अलावा निजाकत खान ने नाबाद अर्धशतक (52) लगाते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। श्रीलंका से चमीरा ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका को कुसल मेंडिस (11) और कामिल मिशारा (19) के रूप में शुरुआती झटके लगे। मुश्किल घड़ी में निसांका ने अर्धशतक लगाया और बाकी का बचा हुआ काम वनिंदु हसरंगा (20*) ने पूरा किया।
निजाकत खान
निजाकत खान ने लगाया अपना 12वां अर्धशतक
हांगकांग ने जब 57 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब निजाकत क्रीज पर आए। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट टीम की गेंदबाजी का डटकर सामना किया और अच्छी रन गति से बल्लेबाजी की। निजाकत ने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 38 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान उन्होंने 4 छक्के और 2 चौके लगाए। उन्होंने अंशुमान के साथ मिलकर 61 रन की साझेदारी की।
निसांका
निसांका ने लगाया अपना 17वां अर्धशतक
हांगकांग के गेंदबाजों ने बेहद संतुलित गेंदबाजी की, जिसके चलते श्रीलंकाई टीम ने पावरप्ले के बाद 35/1 का स्कोर बनाया। शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी करने वाले निसांका ने क्रीज पर टिकने के बाद रन गति में इजाफा किया और 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 17वां अर्धशतक साबित हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे निसांका 44 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए।
जानकारी
हांगकांग की टीम ने छोड़े मैच में कुल 6 कैच
हांगकांग ने फील्डिंग में निराश किया और आज कुल 6 कैच छोड़े। यही कारण रहा कि रोचक मैच में हांगकांग की हार हुई। दिलचस्प रूप से अर्धशतक लगाने वाले निसांका के ही 4 कैच छूटे।
अंक तालिका
श्रीलंका ने ग्रुप-B में शीर्ष स्थान हासिल किया
श्रीलंका ने लगातार दूसरी जीत के साथ ग्रुप-B में मजबूती के साथ शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया। श्रीलंकाई टीम का आखिरी मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 18 सितंबर को होना है। इस ग्रुप में अफगानिस्तान फिलहाल दूसरे पायदान पर मौजूद है। अफगान टीम ने अपने इकलौते मुकाबले में जीत हासिल की थी। वहीं, अपने 2 में से 1 मैच जीतने वाली बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है। तीनों मैच हारने वाली हांगकांग सुपर-4 की दौड़ से बाहर हो गई है।