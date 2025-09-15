एशिया कप 2025: पथुम निसांका ने लगाया अपना 17वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

एशिया कप 2025 के 8वें मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने हांगकांग क्रिकेट टीम को 4 विकेट से शिकस्त दी। दुबई में खेले गए इस रोचक मुकाबले में श्रीलंकाई टीम ने जीत के लिए मिले 150 रन के लक्ष्य को 6 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। श्रीलंका से पथुम निसांका ने 68 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 17वां अर्धशतक साबित हुआ। आइए उनके आंकड़ों के बारे में जानते हैं।

पारी ऐसी रही पथुम निसांका की पारी हांगकांग के गेंदबाजों ने बेहद संतुलित गेंदबाजी की, जिसके चलते श्रीलंकाई टीम ने पावरप्ले के बाद 35/1 का स्कोर बनाया। शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी करने वाले निसांका ने क्रीज पर टिकने के बाद रन गति में इजाफा किया और 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे निसांका 44 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए।

आंकड़े ऐसा रहा है पथुम निसांका का करियर निसांका ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला मुकाबला साल 2021 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने 70 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 69 पारियों में 31.33 की औसत और 124.42 की स्ट्राइक रेट से 2,068 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 90 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ अब तक 17 अर्धशतक निकले हैं। वह इस प्रारूप में फिलहाल तीसरे सर्वाधिक रन वाले श्रीलंकाई हैं।

जानकारी श्रीलंका से सर्वाधिक अर्धशतक वाले बल्लेबाज बने निसांका निसांका अब श्रीलंका की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने इस मामले में कुसल मेंडिस (16 अर्धशतक) को पीछे छोड़ा।