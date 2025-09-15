एशिया कप 2025: निजाकत खान ने श्रीलंका के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

एशिया कप 2025: निजाकत खान ने श्रीलंका के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 के 8वें मैच में हांगकांग क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 149/4 का स्कोर बनाया। हांगकांग की टीम से अनुभवी बल्लेबाज निजाकत खान ने अर्धशतक (52*) लगाया, जबकि अंशुमान रथ ने 48 रन की पारी खेली। यह निजाकत के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 12वां अर्धशतक साबित हुआ। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही निजाकत की पारी
हांगकांग ने जब 57 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब निजाकत क्रीज पर आए। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट टीम की गेंदबाजी का डटकर सामना किया और अच्छी रन गति से बल्लेबाजी की। निजाकत ने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 38 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान उन्होंने 4 छक्के और 2 चौके लगाए। उन्होंने अंशुमान के साथ मिलकर 61 रन की साझेदारी की।
आंकड़े
शानदार रहा है निजाकत का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
निजाकत ने 2014 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 118 मैचों की 115 पारियों में 22.41 की औसत और 121.22 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,376 रन बनाए हैं। वह कोई शतक नहीं लगा सके हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 81 रन रहा है। वह हांगकांग क्रिकेट टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
एशिया कप
एशिया कप में निजाकत ने लगाया अपना पहला अर्धशतक
निजाकत ने एशिया कप टी-20 में अपना पहला अर्धशतक लगाया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 8 पारियों में 20.14 की औसत और 111.90 की स्ट्राइक रेट के साथ 141 रन बनाए। उन्होंने एशिया कप 2025 में अपने पिछले मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के विरुद्ध 40 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 42 रन बनाए थे। हालांकि, उस मैच में हांगकांग की टीम को हार मिली थी।