एशिया कप 2025: श्रेयस और यशस्वी को नजरअंदाज करने पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, जानिए क्या कहा 

आगामी क्रिकेट एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यीय दल चुना गया है। कमाल के फॉर्म में चल रहे श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह नहीं दी गई है। इसको लेकर चयनकर्ताओं पर पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है।

बयान श्रेयस और यशस्वी के ना चुने जाने से दुखी हैं अश्विन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "जब आपके पास यशस्वी तीसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में मौजूद हैं, तब शुभमन गिल को टीम में शामिल करने के लिए विश्व कप जीतने वाले दल के एक खिलाड़ी को आप बाहर कैसे कस सकते हैं? शुभमन के आने की खुशी है, लेकिन श्रेयस और यशस्वी दोनों के लिए मुझे बहुत दुख है। यह दोनों खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं है।"

चयन अश्विन ने टीम चयन को लेकर खड़े किए बड़े सवाल अश्विन ने आगे कहा, "श्रेयस के उपलब्धियों को देखिए। वह टीम से बाहर हुए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में लौटकर टीम को जीत दिलाई। यदि तर्क यह है कि शुभमन जबरदस्त लय में हैं तो श्रेयस भी तो फॉर्म में हैं। ओवल की कठिन पिच पर यशस्वी की अद्भुत बल्लेबाजी को आप कैसे नजरअंदाज करेंगे। जब तीनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं तो आप 2 खिलाड़ी के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? ये चयन पर सबसे बड़ा प्रश्न है।"

टीम श्रेयस और यशस्वी खुद के लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलते हैं- अश्विन अश्विन ने दोनों खिलाड़ियों के खेल को लेकर कहा, "श्रेयस और यशस्वी जैसे खिलाड़ी बहुत दुर्लभ होते हैं। ये वे खिलाड़ी हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलते हैं। वे स्ट्राइक रेट का ध्यान रखते हैं। हालांकि, अगर मैं श्रेयस या यशस्वी की जगह होता तो अगली बार ऐसा जोखिम बिल्कुल न लेता। मैं सिर्फ अपने लिए और अपने आंकड़ों को सुधारने के लिए खेलता, क्योंकि अब तो मुझे टीम में अपनी जगह बचानी है।"

दुख अश्विन ने अय्यर के IPL फॉर्म को लेकर कही ये बात अश्विन ने अय्यर के IPL फॉर्म को लेकर कहा, "श्रेयस ने आखिर गलत क्या किया? कोलकाता को ट्रॉफी दिलाई फिर भी उन्हें नीलामी में भेज दिया गया। उसके बाद पंजाब को 2014 के बाद पहली बार फाइनल तक पहुंचाया। शॉर्ट गेंद की कमजोरी पर काबू पाया और कगिसो रबाडा व जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों को आसानी से खेला। फिर भी आज वह बाहर हैं। सच कहूं तो दोनों के लिए बेहद दुख है क्योंकि यह निर्णय बेहद अन्यायपूर्ण है।"