दक्षिण अफ्रीका ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराया, मैच में ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा दक्षिण अफ्रीका ने इस तरह जीता मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। प्रोटियाज टीम ने एडेन मार्करम (82), कप्तान तेम्बा बावुमा (65) और मैथ्यू ब्रीट्जके (57) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर निर्धारित 50 ओवर में 296/8 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में कंगारू टीम से मिचेल मार्श (88) को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और पूरी टीम 40.5 ओवर में 198 रनों पर सिमट गई। प्रोटियाज टीम के लिए केशव महाराज ने सर्वाधिक 5 विकेट चटकाए।

बल्लेबाजी मार्करम ने जड़ा 13वां वनडे अर्धशतक दक्षिण अफ्रीका के लिए सलामी बल्लेबाज मार्करम ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 13वां और कंगारू टीम के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 54 गेंदों में पूरा किया। वह अपनी पारी में 81 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 82 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके साथ ही उनके अब वनडे करियर में 78 मैचों की 74 पारियों में 37.74 की औसत और 97.46 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,454 हो गए हैं।

उपलब्धि ब्रीट्जके ने बनाया लगातार तीसरा 50+ स्कोर मैच में प्रोटियाज बल्लेबाज ब्रीट्जके ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनका अपने तीसरे ही मैच में लगातार तीसरा 50+ स्कोर रहा है। वह मैच में 56 गेंदों में 7 चौक और 1 छक्के की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। वह पहले तीन मैचों में 50+ स्कोर बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू, नीदरलैंड के टॉम कूपर और मैक्स ओ'डॉउड भी यह कारनामा कर चुके हैं।

पारी बावुमा ने खेली कप्तानी पारी मैच में प्रोटियाज कप्तान बावुमा ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा। यह उनके वनडे करियर का 8वां और कंगारू टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 64 गेंदों में पूरा किया। वह अपनी पारी में 74 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 65 रन बनाकर आउट हुए। उनके अब 49 मैचों की 48 पारियों में 44.46 की औसत और 87.74 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,912 रन बनाए हैं। उन्होंने 5 शतक भी जड़े हैं।

गेंदबाजी महाराज ने पहली बार झटका 5 विकेट हॉल प्रोटियाज स्पिनर महाराज ने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। यह उनके वनडे करियर का पहला ही 5 विकेट हॉल रहा है। उन्होंने मार्नस लाबुशेन (1) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने कैमरून ग्रीन (3), जोश इंग्लिस (5), एलेक्स कैरी (0) और आरोन हार्डी (4) को भी पवेलियन भेजा। उन्होंने अपने कोटे के 10 ओवर में 1 मेडन के साथ 33 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित कीं।

बल्लेबाजी मार्श ने लगाया 20वां वनडे अर्धशतक कंगारू टीम ने कप्तान मार्श ही सबसे बड़ी पारी खेल पाए। वह 96 गेंदों में 10 चौकों से 88 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, वह टीम को जीत नहीं दिला पाए। यह उनके वनडे करियर का 20वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ 5वां अर्धशतक रहा। उनके अब 94 मैचों में 36.48 की औसत से 2,882 रन हो गए हैं। प्रोटियाज टीम के खिलाफ उन्होंने 26 मैच में 31 से अधिक की औसत से 682 रन बनाए हैं।

जानकारी दक्षिण अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका टीम ने बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली। यह ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले प्रोटियाज टीम ने 1994 में पर्थ में कंगारू टीम को 82 रन से हराया था।