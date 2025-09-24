एशिया कप 2025: पाकिस्तान ने सुपर-4 मुकाबले में श्रीलंका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सुपर-4 मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हरा दिया। अबुधाबी में खेले गए मैच में श्रीलंकाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 133/8 का स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने 18 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। यह सुपर-4 में श्रीलंका की लगातार दूसरी हार है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रहा रोचक मुकाबला पहले बल्लेबाजी करते हुए पथुम निसांका (8) और कुसल मेंडिस (0) सस्ते में आउट हुए। सलामी बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कामिंदु ने 50 रन की पारी खेली। उनके अलावा कप्तान चरित असलंका ने 20 रन का योगदान दिया और श्रीलंका ने 133/8 का स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान (24) की उम्दा शुरुआत के बावजूद 80 रन तक अपने 5 विकेट खो दिए। इसके बाद हुसैन तलत (32*) और मोहम्मद नवाज (38*) ने जीत दिलाई।

प्रदर्शन शाहीन अफरीदी ने लिए 3 विकेट शाहीन ने पारी की दूसरी ही गेंद पर विपक्षी सलामी बल्लेबाज कुसल मेंडिस को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। उन्होंने नई गेंद से घातक गेंदबाजी करते हुए अपने दूसरे ओवर में पथुम निसांका को पवेलियन की राह दिखाई। इस पाकिस्तानी प्रमुख तेज गेंदबाज ने आखिरी ओवरों के दौरान कामिंदु मेंडिस को अपना शिकार बनाया। उन्होंने अपने 4 ओवर में 28 रन देते हुए ये 3 सफलताएं हासिल की।

शाहीन पाकिस्तान से दूसरे सर्वाधिक टी-20 विकेट वाले गेंदबाज बने शाहीन शाहीन ने विकेटों के मामले में शादाब खान (112) को पीछे छोड़ा। शाहीन ने पाकिस्तान के लिए अब तक 90 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 22.10 की औसत और 7.76 की इकॉनमी से 114 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है। उन्होंने 3 अप्रैल, 2018 को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ कराची में टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उनसे ज्यादा विकेट वाले पाकिस्तानी सिर्फ हारिस रऊफ हैं।

कामिंदु मेंडिस कामिंदु मेंडिस ने लगाया अपना तीसरा अर्धशतक श्रीलंका ने जब 43 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब कामिंदु क्रीज पर आए। पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाए और मुश्किल घड़ी में कामिंदु ने 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह कामिंदु का तीसरा अर्धशतक साबित हुआ। वह 44 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। उनकी पारी का अंत शाहीन ने किया।

जानकारी श्रीलंका के खिलाफ 2017 के बाद टी-20 जीती पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 5 हार के बाद टी-20 मैच जीतने में सफलता हासिल की। बता दें कि पाकिस्तान ने 2017 के बाद से श्रीलंका के खिलाफ कोई टी-20 मैच जीता है।