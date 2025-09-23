श्रेयस अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक की मांग की, BCCI को लिखा पत्र- रिपोर्ट

अय्यर के लिए फिटनेस बड़ी चुनौती रही है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उन्होंने कहा है कि वह एक बार में 4 दिनों से ज्यादा मैदान पर नहीं रह सकते। उन्होंने बोर्ड को बताया कि वह पिछले सीजन के रणजी ट्रॉफी मैचों में ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन आधिकारिक टेस्ट मैचों या भारत-A के मैचों के दौरान ऐसा नहीं कर सकते। नतीजतन, अय्यर ने तब तक लाल गेंद वाले क्रिकेट से दूर रहने का फैसला किया है।

बयान

वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे अय्यर

एक सूत्र के अनुसार, "अय्यर आने वाले महीनों में लाल गेंद से क्रिकेट नहीं खेलेंगे और उन्होंने बोर्ड को सूचित किया है कि वह भविष्य में फिजियो और ट्रेनर से सलाह लेकर अपने शरीर का आकलन करेंगे और फिर इस पर फैसला लेंगे।" इसका मतलब है कि अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से चूक जाएंगे। बता दें कि इंग्लैंड दौरे से चूकने वाले अय्यर घरेलू सीरीज के लिए दावेदार थे।