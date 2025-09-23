एशिया कप 2025: शाहीन अफरीदी ने सुपर-4 में श्रीलंका के खिलाफ लिए 3 विकेट, जानिए आंकड़े 

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने सुपर-4 मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ उम्दा गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। उनकी घातक गेंदबाजी के चलते श्रीलंकाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 133/8 का स्कोर ही बना सकी। इस बीच शाहीन पाकिस्तान की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी शानदार रही शाहीन की गेंदबाजी शाहीन ने पारी की दूसरी ही गेंद पर विपक्षी सलामी बल्लेबाज कुसल मेंडिस को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। उन्होंने नई गेंद से घातक गेंदबाजी करते हुए अपने दूसरे ओवर में पथुम निसांका को पवेलियन की राह दिखाई। इस पाकिस्तानी प्रमुख तेज गेंदबाज ने आखिरी ओवरों के दौरान कामिंदु मेंडिस को अपना शिकार बनाया। उन्होंने अपने 4 ओवर में 28 रन देते हुए ये 3 सफलताएं हासिल की।

आंकड़े ऐसा है शाहीन अफरीदी का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर शाहीन ने विकेटों के मामले में शादाब खान (112) को पीछे छोड़ा। शाहीन ने पाकिस्तान के लिए अब तक 90 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 22.10 की औसत और 7.76 की इकॉनमी से 114 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है। उन्होंने 3 अप्रैल, 2018 को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ कराची में टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उनसे ज्यादा विकेट वाले पाकिस्तानी सिर्फ हारिस रऊफ हैं।

जानकारी एशिया कप 2025 में शाहीन का प्रदर्शन इस मैच से पहले शाहीन के लिए एशिया कप 2025 कुछ खास नहीं रहा था। उन्होंने अब तक 5 मैचों में 21.16 की औसत के साथ 6 विकेट लिए हैं। उन्होंने 7.54 की इकॉनमी रेट से रन दिए हैं।