एशिया कप 2025: कामिंदु मेंडिस ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 में लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम के कामिंदु मेंडिस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ लगाया अर्धशतक लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल तीसरा और पाकिस्तान के विरुद्ध पहला अर्धशतक रहा। उनकी पारी के बावजूद श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 133/8 का स्कोर बनाया। आइए कामिंदु की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी कामिंदु मेंडिस ने खेली संघर्षपूर्ण पारी श्रीलंका ने जब 43 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब कामिंदु क्रीज पर आए। पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाए और मुश्किल घड़ी में कामिंदु ने 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 44 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। उनकी पारी का अंत शाहीन अफरीदी ने किया।

आंकड़े ऐसा है कामिंदु मेंडिस का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर बाएं हाथ के बल्लेबाज कामिंदु ने 2018 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। अब तक उन्होंने 32 मैच खेले हैं, जिसकी 28 पारियों में 21.00 की औसत के साथ 525 रन बनाए हैं। इस बीच वह 65* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए हैं।

जानकारी एशिया कप 2025 में कामिंदु मेंडिस ने लगाया पहला अर्धशतक एशिया कप 2025 में कामिंदु ने पहली अर्धशतकीय पारी खेली। मौजूदा संस्करण में उनके पिछले स्कोर क्रमशः 1, 26* और 5 रन थे।