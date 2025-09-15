एशिया कप 2025: पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज 

मामला क्या है पूरा मामला? भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से न तो मैच की शुरुआत में और न ही अंत में हाथ मिलाया। टॉस के दौरान भी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान आघा सलमान से भी हाथ नहीं मिलाया था। टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सूर्यकुमार और सलमान ने हाथ नहीं मिलाया था। इस घटना से पाकिस्तानी खिलाड़ी नाराज हो गए और सलमान ने नाराजगी जताते हुए मैच के बाद की प्रस्तुति समारोह का बहिष्कार किया।

रेफरी PCB ने रेफरी की भी शिकायत दर्ज कराई PCB के बयान के अनुसार, मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के समय कप्तान सलमान से कहा था कि वे भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाएं। पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने इस व्यवहार को खेल भावना के खिलाफ बताते हुए औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। बयान के अनुसार भारतीय टीम के रवैये के विरोध में सलमान ने मैच के बाद होने वाले प्रस्तुति समारोह का बहिष्कार किया, क्योंकि उस समारोह की मेजबानी भी एक भारतीय कर रहा था।

नियम क्या कहता है नियम? पाकिस्तान का विरोध मूल रूप से भारत द्वारा ICC के उस क्रिकेट भावना नियम की अवहेलना को लेकर है, जिसके तहत टीमों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैच के बाद विपक्षी खिलाड़ियों को बधाई दें। आचार संहिता के नियमों के अनुसार यह अनिवार्य हिस्सा है। आर्टिकल-2 में आचार संहिता अपराधों का जिक्र है। खेलने की शर्तों की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से क्रिकेट की भावना की परिभाषा दी गई है, जिसका पालन हर टीम को करना होता है।