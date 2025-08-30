एशिया कप 2025: UAE में 30 मिनट देरी से शुरू होंगे मैच, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पड़ रही भीषण गर्मी से निपटने के लिए 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लगभग सभी मैच निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से शुरू होंगे। अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने शनिवार (30 अगस्त) को सभी मैचों का समय 30 मिनट आगे बढ़ाने को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। ऐसे में अब सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे की जगह रात 8 बजे से शुरू होंगे।
बयान
ECB ने क्या जारी किया बयान?
ECB ने बयान में कहा, "एशिया कप 2025 के 19 मैचों में से 18 के शुरू होने का समय संशोधित कर दिया गया है। ये मैच अब स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होंगे। 15 सितंबर को अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में मेजबान UAE क्रिकेट टीम और ओमान क्रिकेट टीम के बीच खेला जाने वाला एकमात्र मुकाबला स्थानीय समयानुसार शाम 4:00 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे) से खेला जाएगा।"
कार्यक्रम
पहले क्या निर्धारित किया गया था कार्यक्रम?
इस साल टी-20 प्रारूप में खेला जाने वाला एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। शुरुआत में, एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) ने शाम के मैचों का समय भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे (स्थानीय समयानुसार शाम 6:00 बजे) तय किया था, लेकिन संशोधित समय के कारण लगभग सभी मैच 30 मिनट की देरी से शुरू होंगे। भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला 14 सितंबर को दुबई अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।