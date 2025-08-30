एशिया कप 2025 में अब 30 मिनट देरी से शुरू होंगे मुकाबले (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

एशिया कप 2025: UAE में 30 मिनट देरी से शुरू होंगे मैच, जानिए क्या है कारण

लेखन भारत शर्मा 06:15 pm Aug 30, 202506:15 pm

क्या है खबर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पड़ रही भीषण गर्मी से निपटने के लिए 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लगभग सभी मैच निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से शुरू होंगे। अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने शनिवार (30 अगस्त) को सभी मैचों का समय 30 मिनट आगे बढ़ाने को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। ऐसे में अब सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे की जगह रात 8 बजे से शुरू होंगे।