एशिया कप 2025: कुसल मेंडिस ने अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया अर्धशतक, पूरे किए 5,000 टी-20 रन
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में अपना लगातार तीसरा मैच जीतते हुए सुपर-4 में प्रवेश किया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अबुधाबी में हुए मुकाबले में जीत के लिए मिले 170 रन के लक्ष्य को श्रीलंकाई टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल किया। इस मैच में श्रीलंका की जीत के नायक कुसल मेंडिस रहे, जिन्होंने नाबाद 74 रन की पारी खेली। आइए मेंडिस की पारी और टी-20 के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही मेंडिस की पारी
चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका से मेंडिस ने शानदार बल्लेबाजी की और 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 17वां अर्धशतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने कुसल परेरा (28) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 45 रन भी जोड़े। उन्होंने कामिंदु (26*) के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। अच्छी बल्लेबाजी करने वाले मेंडिस 52 गेंदों में 74 रन बनाकर नाबाद रहे।
आंकड़े
मेंडिस ने पूरे किए अपने 5,000 टी-20 रन
अपनी इस पारी के दौरान मेंडिस ने अपने टी-20 करियर के 5,000 रन पूरे किए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अब तक 185 मैचों की 180 पारियों में लगभग 30 की औसत के साथ 5,067 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 105* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक और 35 अर्धशतक लगाए। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 17 अर्धशतकों की मदद से 2,164 रन बनाए हैं।
उपलब्धि
इस सूची में शामिल हुए मेंडिस
मेंडिस 5,000 टी-20 रन बनाने वाले श्रीलंकाई खिलाड़ियों की विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं। वह इस आंकड़े को छूने वाले 5वें श्रीलंकाई बल्लेबाज बने। श्रीलंकाई खिलाड़ियों में कुमार संगाकारा (6,937), महेला जयवर्धने (5,479), तिलकरत्ने दिलशान (5,193) और दिनेश चांदीमल (5,131) जैसे बड़े खिलाड़ी उनसे पहले यह आंकड़ा पार कर चुके हैं। क्रिकइंफो के अनुसार, कुसल परेरा 4,800 से अधिक रनों के साथ मेंडिस के सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी हैं।
लेखा-जोखा
6 विकेट से जीती श्रीलंकाई टीम
पहले खेलते हुए अफगान टीम ने 40 रन तक अपने शीर्षक्रम के 3 विकेट खो दिए। इसके बाद इब्राहिम जादरान (24) और राशिद खान (24) ने पारी को स्थिरता दी। वहीं, नबी ने 22 गेंदों में 60 रन बनाते हुए टीम को 169/8 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में श्रीलंका ने 47 रन तक अपने 2 विकेट खो दिए। मुश्किल घड़ी में मेंडिस ने अर्धशतक लगाया, जबकि कुसल परेरा (28) और कामिंदु मेंडिस (26*) ने जीत में योगदान दिया।