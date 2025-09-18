एशिया कप 2025: श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराते हुए सुपर-4 में किया प्रवेश, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से रहा रोचक मुकाबला टॉस जीतकर पहले खेलते हुए अफगान टीम ने 40 रन तक अपने शीर्षक्रम के 3 विकेट खो दिए। इसके बाद इब्राहिम जादरान (24) और राशिद खान (24) ने पारी को स्थिरता दी। वहीं, नबी ने अर्धशतक लगाकर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में श्रीलंका ने 47 रन तक अपने 2 विकेट खो दिए। इसके बाद मेंडिस ने अर्धशतक लगाया, जबकि कुसल परेरा (28) और कामिंदु मेंडिस (26*) ने जीत में योगदान दिया।

नबी नबी ने लगाया अपना 7वां अर्धशतक अफगानिस्तान ने जब 71 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब नबी क्रीज पर आए। उन्होंने राशिद खान (24) के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 35 रन जोड़े। अफगानिस्तान का 18 ओवर के बाद 120/7 का स्कोर था, तब नबी 10 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन बनाकर मौजूद थे। उन्होंने पारी का 19वां ओवर करने आए चमीरा के खिलाफ 19 रन बटोरे। पारी के 20वें ओवर में वेल्लालागे के विरुद्ध उन्होंने लगातार 5 छक्के लगाए।

रिकॉर्ड्स इस विशेष सूची में शामिल हुए नबी नबी अब पूर्ण सदस्यीय देशों के उन चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शुमार हुए, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के एक ओवर में लगातार 5 या अधिक छक्के लगाए हैं। बता दें कि भारत के युवराज सिंह और वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ चुके हैं। वहीं, डेविड मिलर और संजू सैमसन एक ओवर के दौरान लगातार 5 छक्के लगाने का कारनामा कर चुके हैं।

रिकॉर्ड्स नबी ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स नबी ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह अफगानिस्तान से टी-20 में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने अजमतुल्लाह उमरजई (20 गेंद) के रिकॉर्ड की बराबरी की। 40 साल और 260 दिन की उम्र में नबी ने ये अर्धशतक लगाया। वह पूर्ण सदस्यीय देशों के बल्लेबाजों में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बने। क्रिस गेल ने 41 साल और 294 दिन की उम्र में 50+ रन बना चुके थे।

तुषारा तुषारा ने की घातक गेंदबाजी अफगानिस्तान की पारी के पहले ओवर में तुषारा ने बिना कोई विकेट लिए 8 रन दिए। उन्होंने अपने दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज (14) और करीम जनत (1) के विकेट लिए। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने तीसरे ओवर में सेदिकुल्लाह अटल (18) को बोल्ड किया। उन्होंने राशिद खान (24) को भी अपना शिकार बनाया। तुषारा ने अपने 4 ओवर में 18 रन देते हुए 4 सफलताएं हासिल की।

मेंडिस कुसल मेंडिस ने खेली अर्धशतकीय पारी चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका से कुसल मेंडिस ने शानदार बल्लेबाजी की और 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 17वां अर्धशतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने कुसल परेरा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 45 रन भी जोड़े। उन्होंने कामिंदु के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे मेंडिस 52 गेंदों में 74 रन बनाकर नाबाद रहे।