एशिया कप 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरकार 15 अंतरराष्ट्रीय मैचों के बाद जीता टॉस

कप्तान 3 अलग-अलग कप्तानों के नेतृत्व में भारत ने हारे 15 टॉस लगातार 15 बार टॉस हारने के इस सिलसिले में 3 अलग-अलग खिलाड़ियों ने भारत की कमान संभाली थी। बता दें कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड दौरे पर खेली गई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में 5 टेस्ट खेले थे और सभी में टॉस हारे थे। इससे पहले सूर्यकुमार और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने टॉस नहीं जीते थे। भारत ने एशिया कप 2025 से पहले अपना पिछला टॉस 28 जनवरी, 2025 को जीता था।

जानकारी भारत से पहले वेस्टइंडीज ने हारे थे लगातार 12 टॉस विजडन के अनुसार, पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने का पिछला रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था। कैरेबियाई टीम ने 1999 में फरवरी और अप्रैल के बीच 12 बार टॉस गंवाए थे। वहीं इंग्लैंड ने लगातार 11 बार टॉस हारे हैं।