एशिया कप 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरकार 15 अंतरराष्ट्रीय मैचों के बाद जीता टॉस
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 के दूसरे मैच में UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता। इसके साथ ही भारत के लम्बे समय से टॉस हारने के सिलसिले पर विराम लग गया। दिलचस्प रूप से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 15 टॉस हारने के बाद आखिरकार भारतीय टीम के पक्ष में सिक्का गिरा। बता दें कि मैच में टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया।
कप्तान
3 अलग-अलग कप्तानों के नेतृत्व में भारत ने हारे 15 टॉस
लगातार 15 बार टॉस हारने के इस सिलसिले में 3 अलग-अलग खिलाड़ियों ने भारत की कमान संभाली थी। बता दें कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड दौरे पर खेली गई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में 5 टेस्ट खेले थे और सभी में टॉस हारे थे। इससे पहले सूर्यकुमार और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने टॉस नहीं जीते थे। भारत ने एशिया कप 2025 से पहले अपना पिछला टॉस 28 जनवरी, 2025 को जीता था।
जानकारी
भारत से पहले वेस्टइंडीज ने हारे थे लगातार 12 टॉस
विजडन के अनुसार, पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने का पिछला रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था। कैरेबियाई टीम ने 1999 में फरवरी और अप्रैल के बीच 12 बार टॉस गंवाए थे। वहीं इंग्लैंड ने लगातार 11 बार टॉस हारे हैं।
टीम
भारत-UAE मैच में ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
UAE की प्लेइंग इलेवन: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, और सिमरनजीत सिंह। भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।
हेड-टू-हेड
भारत ने UAE के खिलाफ जीता है अपना इकलौता मैच
अब तक दोनों देश सिर्फ 1 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आमने-सामने हुए थे, जिसे भारतीय टीम ने जीता था। एशिया कप 2016 की इकलौती भिड़ंत में UAE की टीम निर्धारित 20 ओवर खेलने के बाद 81/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने 10.1 ओवर में लक्ष्य हासिल किया था। ढाका में खेले गए उस मुकाबले में भारतीय टीम से रोहित ने सर्वाधिक 39 रन बनाए थे।